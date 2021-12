Les pénuries de Nintendo Switch se poursuivront jusqu’en 2022, selon le président de Nintendo

Si vous espériez qu’il serait plus facile de marquer une Nintendo Switch l’année prochaine, tempérez vos attentes. Dans une récente interview accordée au journal japonais Kyoto Shimbun, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a averti que les pénuries de commutateurs persisteront en 2022. Furukawa a déclaré que « la pénurie mondiale de semi-conducteurs et les bouleversements logistiques » continueront d’affecter l’approvisionnement dans un avenir prévisible.

Préparez-vous aux pénuries de Nintendo Switch en 2022

Cela ne devrait pas surprendre autant ceux qui recherchent une console de jeu de nouvelle génération. Il a été pratiquement impossible de trouver une PS5 depuis son lancement l’automne dernier. Trouver une Xbox Series X ou Xbox Series S n’a été que légèrement moins difficile. Pendant un temps, la Switch a été relativement abondante, surtout par rapport à ses rivales de Sony et Microsoft. Ce n’est plus le cas.

Les détaillants populaires tels que Best Buy, Target et GameStop sont tous vendus hors du modèle standard de Nintendo Switch. Le modèle OLED le plus cher semble être en stock sporadiquement, mais uniquement chez certains détaillants. En attendant, si vous êtes à la recherche d’une Nintendo Switch Lite, vous avez de la chance. Mais vous ne pouvez pas être trop pointilleux avec le choix des couleurs, car la couleur corail est la seule que j’ai trouvée.

Si vous avez vu les résultats financiers de Nintendo pour le dernier trimestre, vous saviez peut-être qu’il s’agissait d’un résultat probable. Voici ce que l’entreprise avait à dire le mois dernier :

Pour le matériel Nintendo Switch, nous avons réduit nos prévisions de 1,50 million d’unités à 24,00 millions d’unités. Nos prévisions d’expéditions pour le second semestre ont été revues à la baisse en raison du changement de notre plan de production dû aux effets de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. D’autre part, nous avons révisé les prévisions de logiciels Nintendo Switch en hausse de 10,00 millions d’unités à 200,00 millions d’unités sur la base des performances commerciales du premier semestre.

A quoi ressemble 2022 pour Nintendo ?

Bien que Nintendo sache que le matériel sera rare, la société est confiante quant aux ventes de jeux. Metroid Dread est devenu le jeu le plus vendu de l’histoire de la franchise dans les semaines qui ont suivi son lancement le mois dernier. De plus, les remakes de Pokemon, Brilliant Diamond et Shining Pearl, étaient les troisièmes jeux les plus vendus de novembre. Un autre jeu Switch, Mario Party Superstars, est arrivé à la sixième place.

Nintendo a certainement beaucoup d’élan pour 2022. Fin janvier, Pokemon Legends: Arceus apporte le premier jeu d’action RPG Pokemon à monde ouvert sur Switch. Nous aurons également des suites à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon et Bayonetta l’année prochaine. Et Nintendo dit qu’un tout nouveau jeu Kirby est en bonne voie pour 2022. Si ces jeux sont tous lancés l’année prochaine, ce sera un gros problème.

La mauvaise nouvelle est que si vous ne possédez pas déjà une Switch, vous pourriez avoir du mal à en acquérir une de sitôt. Si vous tombez dans cette catégorie, vous devriez garder un œil attentif sur NowInStock.net. Le site vérifie constamment les stocks des détaillants, et si vous êtes diligent, vous devriez pouvoir trouver un Switch avant trop longtemps.