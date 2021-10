Les pénuries de PS5 et Xbox pourraient durer jusqu’en 2023

Image : Intel/Kotaku

Mauvaise nouvelle pour les gens qui essaient d’obtenir une nouvelle console comme la PS5 ou une carte graphique sophistiquée et plus puissante pour leur PC vieillissant. Selon Intel, la pénurie actuelle de semi-conducteurs continuera de rendre difficile la recherche et l’achat de nouveaux appareils électroniques jusqu’en 2023.

Comme l’a repéré VGC, dans une interview avec CNBC publiée le 21 octobre, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a expliqué qu’il y a de bonnes nouvelles, que les choses vont lentement s’améliorer. Cependant, il pourrait s’écouler quelques années avant que les problèmes d’approvisionnement et de production de GPU et de CPU ne soient complètement résolus.

« Nous sommes dans le pire maintenant », a expliqué Gelsinger, « Chaque trimestre de l’année prochaine, nous nous améliorerons progressivement, mais ils n’auront pas d’équilibre offre-demande avant 2023. »

Cette dernière prédiction selon laquelle les pénuries de puces et les problèmes de production en cours dureront jusqu’en 2023 brosse un tableau pire que les commentaires du directeur de la Xbox, Phil Spencer, plus tôt ce mois-ci.

Il pensait que le manque continu d’offre et l’énorme demande d’ordinateurs portables, de processeurs et de GPU pour consoles n’étaient pas entièrement imputables à une pénurie de semi-conducteurs, déclarant à The Wrap qu’il y avait « plusieurs types de points de pincement » dans le processus de fabrication et d’expédition. électronique haut de gamme, comme une Xbox Series X/S.

En fin de compte, il a prédit que cela durerait jusqu’en 2022, mais n’a pas précisé si 2023 verrait ces mêmes problèmes et les mêmes pénuries continuer. Le PDG d’Intel semble avoir des perspectives plus sombres pour les deux prochaines années.

Près d’un an après le lancement des consoles de nouvelle génération, les commentaires d’Intel et Spencer sont une preuve supplémentaire que les choses ne s’améliorent pas de sitôt.

Les problèmes persistants et frustrants créés par les pénuries mondiales de puces, les problèmes de covid-19, la demande extrêmement élevée, les revendeurs ennuyeux et merdiques, les mineurs de crypto et les bots approvisionnement se sont combinés pour créer une tempête parfaite et terrible qui signifie que la plupart des joueurs sont toujours incapable de trouver des consoles de nouvelle génération ou de nouveaux GPU sur Amazon ou les étagères des magasins. Même essayer d’acheter une console plus ancienne, comme une PS4, devient presque impossible pour certaines personnes.