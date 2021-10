Les pénuries de PS5 et Xbox se poursuivront jusqu’en 2022

Photo : ATTA KENARE/. (.)

Il est probable que si vous lisez ces mots sur ce site Web, vous savez déjà à quel point il peut être difficile de mettre la main sur les nouvelles consoles. Eh bien, j’ai de mauvaises nouvelles directement du vice-président Xbox du jeu Phil Spencer : trouver une console ne sera pas plus facile de sitôt.

Comme repéré et transcrit par VGC, Phil Spencer s’est récemment entretenu avec The Wrap et a expliqué que si les pénuries de puces étaient en partie à blâmer pour les pénuries de consoles en cours, la situation se passait encore plus.

“Je pense que c’est probablement trop isolé pour en parler simplement comme un problème de puce”, a déclaré Spencer. « Quand je pense à ce que cela signifie d’obtenir les pièces nécessaires pour construire une console aujourd’hui, puis de l’acheminer sur les marchés où se trouve la demande, il existe plusieurs types de points de pincement dans ce processus. Et je pense, à regret, que cela va être avec nous pendant des mois et des mois, certainement jusqu’à la fin de cette année civile et jusqu’à l’année civile suivante.

Spencer affirme que lui et tout le monde chez Mircosoft travaillent dur pour faire sortir les consoles et dans les maisons des gens, mais il s’attend à ce que cela continue d’être un défi pendant “un bon moment”.

“Ce qui est le plus décevant, c’est juste la déception des fans”, a admis Spencer. « Les gens veulent vraiment cette nouvelle génération de consoles – ce sont de bonnes consoles, à la fois de nous et des autres détenteurs de plateformes – et ils veulent la nouvelle fonctionnalité. »

Près d’un an après le lancement des consoles de nouvelle génération, les commentaires de Phil Spencer ne sont que la dernière preuve que les choses ne s’améliorent pas de sitôt. Les problèmes persistants créés par les pénuries mondiales de puces, les problèmes de covid-19, la demande extrêmement élevée, les revendeurs de merde et les robots se sont combinés pour créer une tempête parfaite et terrible qui signifie que la plupart des joueurs sont toujours incapables de trouver l’une ou l’autre console de nouvelle génération.

Il est même devenu difficile de trouver une console plus ancienne. J’ai rencontré cela il n’y a pas si longtemps quand, plus tôt cette année, j’ai essayé d’aller dans un magasin pour acheter une Xbox One pour un membre plus jeune de la famille et j’ai découvert que le magasin n’avait aucune PS4 ou Xbox à me vendre.

Un acteur de Deathloop a pu utiliser son pouvoir de star et les relations d’entreprise de Bethesda pour marquer une PS5 récemment, mais pour la plupart des gens, ce n’est pas une option viable. Au lieu de cela, pour mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series X, vous devrez sauter à travers quelques cerceaux.