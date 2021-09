Les pénuries d’énergie deviennent un problème. Les gagnants et les perdants. 10z viral

in

Les pénuries d’énergie dans le monde menacent de se transformer en une crise à part entière avec des implications qui s’étendent de l’Europe à la Chine et à la zone pétrolière américaine.

Les scènes au Royaume-Uni au cours du week-end rappelaient les années 1970, alors que les conducteurs faisaient la queue dans des milliers de stations-service au milieu des craintes d’une pénurie de carburant, déclenchée par un manque de chauffeurs de camion. Mais la panique à la pompe est vraiment un spectacle secondaire. Les prix du gaz naturel en Europe et dans le monde ont grimpé en flèche au milieu des pénuries, entraînant une augmentation des factures des ménages et l’effondrement des fournisseurs.

Les pénuries de charbon et de gaz naturel, similaires à celles qui ont frappé l’Europe, sont en partie à l’origine des pénuries d’électricité en Chine. Les objectifs d’émissions stricts introduits par Pékin dans le cadre d’un effort de lutte contre le changement climatique ont aggravé les choses. Les autorités locales doivent essayer d’éviter de dépasser les limites de consommation d’énergie alors même que la reprise de l’économie après la pandémie de Covid-19 augmente la demande.

L’électricité est si rare qu’un certain nombre d’usines, dont certaines fournissant Apple (ticker : AAPL) et Tesla (TSLA), ont arrêté la production.

Pomme

les fournisseurs de composants Eson Precision Engineering (5243.Taiwan) et Unimicron Technology (3037.Taiwan) ont tous deux déclaré dimanche qu’ils arrêtaient la production jusqu’à jeudi.

La Chine s’est engagée à réduire l’intensité énergétique, une mesure de l’énergie utilisée par unité de croissance économique, de 3% en 2021 pour atteindre les objectifs climatiques.

Les pénuries ont commencé à affecter l’utilisation des ménages, mais l’effet sur la production industrielle a incité les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance économique. Nomura a réduit son appel à une croissance annuelle du produit intérieur brut de la Chine à 7,7 % contre 8,2 %.

Et l’économiste en chef de la banque en Chine, Lu Ting, a déclaré que cela pourrait être encore abaissé.

“Les marchés sont maintenant si perplexes face aux retombées du secteur immobilier qu’ils pourraient ignorer les restrictions sans précédent de Pékin sur la consommation d’énergie et l’intensité énergétique”, a déclaré l’économiste dans une note de recherche vendredi. « La détermination sans précédent de Pékin à appliquer des limites de consommation d’énergie pourrait entraîner des avantages à long terme, mais les coûts économiques à court terme sont substantiels », a-t-il ajouté.

China International Capital Corp. a déclaré que les pénuries réduiraient le taux de croissance du pays de 0,1 à 0,15 point de pourcentage aux troisième et quatrième trimestres. Si les réductions de production persistent pour le reste de l’année, les analystes de Morgan Stanley prévoient un impact de 1 point de pourcentage sur la croissance du PIB au quatrième trimestre.

Pendant ce temps, les prix du pétrole et les valeurs énergétiques ont gagné du terrain lundi. Le Brent, la référence mondiale des prix du pétrole, a augmenté de 1,44 $ le baril, ou 1,8 %, à 79,53 $, pour une hausse de 7,6 % sur cinq séances consécutives de gains. Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 1,47 $ le baril, ou 2 %, à 75,45 $, marquant également un cinquième gain consécutif.

Goldman Sachs

a relevé ses prévisions de prix du brut Brent de fin d’année à 90 $ contre 80 $, augmentant son appel sur le WTI à 87 $. Plus particulièrement, les analystes de la banque ont déclaré que l’ouragan Ida, qui a ravagé les infrastructures de production de pétrole, devrait s’avérer être “l’ouragan le plus haussier de l’histoire des États-Unis”.

L’inadéquation mondiale de la demande par rapport à l’offre est plus importante que prévu par la banque, a-t-il déclaré, la reprise de la demande suite à l’impact de l’impact de la variante du coronavirus Delta s’avérant plus rapide que prévu. Ajoutez à cela la pénurie mondiale de gaz et la demande de pétrole en hiver est fermement orientée à la hausse, ont-ils déclaré.

ExxonMobil

l’action (symbole : XOM) a gagné 2,9% lundi, tandis que

Pétrole Occidental

OXY) a augmenté de 7,9 %.

La plus grande question est de savoir si les problèmes énergétiques et les perturbations économiques qu’ils devraient maintenant déclencher en Chine seront plus répandus. Quoi qu’il en soit, malgré tous les discours sur une transition énergétique verte, les événements qui se déroulent montrent que l’économie est toujours très alimentée par les combustibles fossiles traditionnels.

Écrire à [email protected]