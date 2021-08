Les pénuries font que les États-Unis ressemblent davantage à l’URSS ⋆ 10z viral

Une célèbre histoire vraie de la guerre froide raconte comment la visite imprévue du dirigeant soviétique Boris Eltsine dans une épicerie de la région de Houston a contribué à la chute du communisme.

Eltsine s’est arrêté à l’épicerie après une visite du Johnson Space Center. Pourtant, “ce n’étaient pas tous les écrans, les cadrans et l’émerveillement de la NASA qui ont fait exploser sa jupe, c’était le voyage imprévu dans un magasin Randall à proximité”, a rapporté Stefanie Asin du Houston Chronicle en septembre 1989.

Selon une rétrospective 2017 du Chronicle :

Eltsine, alors âgé de 58 ans, ” parcourait les allées de Randall en hochant la tête avec étonnement “, a écrit Asin. …’Même le Politburo n’a pas ce choix. Pas même M. Gorbatchev, dit-il. Lorsqu’on lui a dit par l’intermédiaire de son interprète qu’il y avait des milliers d’articles à vendre dans le magasin, il n’y a pas cru. Il avait même pensé que le magasin était une mise en scène, un spectacle pour lui. Il ne savait pas qu’il y avait d’innombrables magasins comme celui-ci dans tout le pays, certains avec encore plus de choses que les Randall’s qu’il visitait.

Deux mois plus tard, en novembre 1989, le mur de Berlin s’effondre et la chute du communisme soviétique devient une cascade. Plus tard, dans son autobiographie, Eltsine a écrit que ce voyage dans une épicerie américaine était ce qui a finalement détruit sa croyance dans le communisme. « Deux ans plus tard, il a quitté le Parti communiste et a commencé à faire des réformes pour inverser la tendance économique en Russie », note la Chronique.

Le New York Times a écrit à propos de cette visite dans sa nécrologie de 2007 pour Eltsine :

Lors d’une visite aux États-Unis en 1989, il est devenu plus convaincu que jamais que la Russie avait été ruinée par son système économique centralisé et géré par l’État, où les gens faisaient la queue pour acheter les besoins les plus élémentaires de la vie et le plus souvent trouvé les étagères nues. Il a été submergé par ce qu’il a vu dans un supermarché de Houston, par la variété kaléidoscopique de viandes et de légumes disponibles pour les Américains ordinaires. Léon Aron, citant un associé d’Eltsine, a écrit… « Pendant longtemps, dans l’avion pour Miami, il est resté immobile, la tête dans les mains. « Qu’ont-ils fait à nos pauvres gens ? dit-il après un long silence. Il ajouta : « À son retour à Moscou, Eltsine confesserait la douleur qu’il avait ressentie après l’excursion à Houston : la « douleur pour nous tous, pour notre pays si riche, si talentueux et si épuisé par des expériences incessantes ». ‘ Il a écrit que M. Eltsine a ajouté : « Je pense que nous avons commis un crime contre notre peuple en rendant son niveau de vie si incomparablement inférieur à celui des Américains. Un collaborateur, Lev Sukhanov, aurait déclaré que c’est à ce moment-là que “le dernier vestige du bolchevisme s’est effondré” à l’intérieur de son patron.

Ce n’était pas seulement Eltsine – ceux qui ont réussi à fuir les États dirigés par les communistes ont eu des révélations similaires dans les épiceries américaines. Certaines personnes ont pleuré la première fois qu’elles en sont entrées aux États-Unis. Un homme juif enregistré dans un projet d’histoire orale raconte comment, sous le communisme soviétique, pour obtenir des aliments comme des saucisses, il fallait connaître quelqu’un avec des informations privilégiées.

“En Amérique, quand nous allions dans un supermarché comme King’s Sooper, c’était bouleversant de voir autant de produits”, a déclaré l’émigré Yankl Garelik à l’intervieweur en russe. “C’était comme des vacances pour nous d’aller faire du shopping pour la nourriture et d’autres choses.”

En 1989 à Moscou, les supermarchés ressemblaient à ceci :

J’ai entendu parler du phénomène des épiceries communistes il y a quelques années, et cela m’est venu à l’esprit récemment alors que je faisais une tournée de shopping ici, au cœur des États-Unis. Aux États-Unis, je vois des choses qui me rappellent ces histoires de l’URSS : des étagères vides, du personnel en sous-effectif, des gestionnaires épuisés, des pénuries.

Dans un magasin, la gérante qui me vérifiait n’arrêtait pas de s’excuser abondamment pour le manque de personnel, disant qu’elle ne pouvait embaucher personne. Tout en me vérifiant, elle a reçu un appel d’un client qui lui demandait des articles en rupture de stock, disant à l’appelant qu’elle ne savait pas quand ils pourraient en obtenir.

Des gens de partout au pays, j’entends des histoires similaires.

« La dame qui m’a aidé à charger mon canapé à l’arrière de ma camionnette nous disait qu’elle avait embauché 39 personnes à la fois », écrit un collègue d’un État occidental à propos de l’achat de nouveaux meubles. « Certains d’entre eux se sont présentés à l’orientation, et la plupart de ceux qui se sont présentés à l’orientation ne sont jamais revenus. Ils ont des panneaux comme tous les 12 pieds dans le magasin indiquant qu’ils embauchent.

“J’ai passé 10 minutes dans un CVS à la recherche de quelqu’un pour déverrouiller l’étui à savon avant d’abandonner et de partir”, écrit une autre personne sur la côte est.

“J’étais à la quincaillerie hier soir, et ils étaient complètement à court d’une tonne de raccords de plomberie de base”, écrit un correspondant dans le Sud. « Les restaurants sont tous à court de personnel. Personne ne peut faire creuser un puits parce qu’il ne trouve pas de personnes pour faire fonctionner les plates-formes. C’est le bordel. Dans les zones rurales qui nous entourent, les entreprises annoncent des offres d’emploi en les appelant deux fois par mois à des paiements de relance économique. »

Les employeurs et autres producteurs attribuent les pénuries aux séquelles des blocages, aux subventions gouvernementales incitant les gens à ne pas travailler, et maintenant aux mandats de vaccins obligeant les travailleurs à démissionner ou à être licenciés. CNN rapporte des pénuries de voitures neuves en raison d’un manque de puces informatiques; café; carburéacteur en raison des blocages et du manque de chauffeurs de pétroliers ; et fournitures scolaires.

Forbes note que cela est dû aux blocages et aux allocations de chômage FUBARing les chaînes d’approvisionnement mondiales : « Le problème concerne uniquement les conteneurs maritimes. Ils sont coincés aux mauvais endroits avec des conteneurs vides dans des ports où ils ne peuvent pas être remplis et renvoyés dans les ports où ils le peuvent. Cette pénurie de conteneurs entraîne un doublement ou un triplement du coût d’expédition du produit. »

Partout, les hôpitaux ont faim d’employés. Les services d’urgence aussi. Les prix élevés du gaz causés par les politiques anti-énergétiques de l’administration Biden affectent tout car tout doit être transporté. Et cela va continuer au moins jusqu’en 2022, avec des prix susceptibles de continuer à augmenter en conséquence.

« Pour aggraver les choses, les coûts des conteneurs maritimes augmentent considérablement – ​​trois à 10 fois plus élevés qu’avant COVID – en raison de la demande. Les petits importateurs et détaillants sont confrontés à une disponibilité limitée car certains grands détaillants achètent à l’avance de l’espace sur les conteneurs en prévision des vacances », rapporte Newsday. « …Pour les détaillants, la mauvaise nouvelle est qu’ils doivent acheter plus de produits pour ne pas en manquer, mais la ‘bonne nouvelle, c’est qu’ils peuvent facturer plus.’ “

En d’autres termes, les personnes et les entreprises doivent continuer à stocker, et il est utile de connaître un gars qui peut vous fournir des fournitures. Tout comme les gens l’ont fait en URSS.

Un autre écho inquiétant de l’URSS est les tentatives de décréter des blocages de vaccination qui ne s’arrêteront certainement pas à être des papiers d’entrée liés uniquement à une injection de COVID-19. L’objectif est que les passeports vaccinaux deviennent un système complet de crédit social. Que l’acceptation de comportements socialement demandés puisse déterminer l’accès à l’emploi ou à la scolarisation est une autre dynamique endémique des pays communistes comme l’URSS et la Chine d’aujourd’hui.

Nous ne voulons pas de ces systèmes sociaux ou économiques ici. Les Américains jettent les leçons des atrocités du communisme à nos risques et périls.

Bien sûr, toute la force du national-socialisme tel qu’il s’est produit en Union soviétique est bien pire que de ne pas pouvoir obtenir le sac à dos de votre enfant dans la couleur qu’il veut ou de payer deux fois plus pour le lait. Mais nous parlons de remarquer des signes que nous sommes sur un chemin qui pourrait se terminer dans un endroit très, très sombre. Nous devons faire demi-tour.

Notre classe dirigeante maintient des croyances en la planification centralisée et la laïcité qui sont tout aussi fortes et contraires à la nature que celles du Politburo. Et ils imposent de plus en plus aux États-Unis des modes de vie des classes pauvres et moyennes qui sont tout aussi étrangers à nos libertés et à notre créativité. C’est à nous de regarder autour de ces étagères d’épicerie et de dire : « COVID n’est pas une excuse pour permettre que cela se produise davantage. »