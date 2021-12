Les pénuries mondiales de puces et les problèmes d’approvisionnement se poursuivront jusqu’en 2023, selon Intel Boss

Image : Nintendo

Nous avons déjà entendu comment les problèmes d’approvisionnement et de production dans l’industrie technologique ne s’amélioreront pas de sitôt, et maintenant le chef d’Intel, Pat Gelsinger, a rappelé à nouveau que la pénurie de semi-conducteurs se poursuivra probablement jusqu’en 2023.

« La pénurie globale de semi-conducteurs est assez importante et l’industrie des semi-conducteurs augmentait d’environ 5 % par an avant que COVID… COVID perturbe les chaînes d’approvisionnement, la faisant devenir négative… La demande a explosé à 20 % d’une année sur l’autre et a été perturbée. les chaînes d’approvisionnement ont créé un écart très important… et cette demande en explosion a persisté… Il suffit de temps pour développer cette capacité à répondre à la pointe »

Alors que le fabricant américain de semi-conducteurs n’a aucun lien avec la console hybride de Nintendo, le fabricant de jeux vidéo japonais a déjà exprimé des inquiétudes quant à la demande des consommateurs pour son propre matériel.

« l’impact prolongé du COVID-19 et de la pénurie mondiale de semi-conducteurs crée un état d’incertitude continue, avec la possibilité d’un impact futur sur la production et l’expédition. Bien que ces risques et d’autres imprévus existent, nous continuons de prendre toutes les mesures nécessaires dans la conduite des affaires . »

Toshiba et Nvidia (la société qui fournit le processeur Tegra personnalisé du Switch) sont également confrontés à leurs propres pénuries et problèmes d’approvisionnement en ce moment. Toshiba a mentionné que certains clients pourraient ne pas être pleinement servis avant 2023 et a noté que les fabricants de consoles de jeux ont certaines des exigences les plus fortes :

« Les fabricants de consoles de jeux font partie des clients les plus exigeants et [we’re] sincèrement désolé pour leur frustration car aucun d’entre eux n’a une satisfaction à 100%.

Avez-vous eu des problèmes pour vous procurer du nouveau matériel Nintendo ces derniers temps ? Et les autres consoles ? Dites-nous ci-dessous.