Les pénuries s’aggravent alors que la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement entre dans un nouveau chapitre inquiétant

Toutes les pénuries étaient censées avoir disparu maintenant. Au cours du premier semestre 2021, les optimistes aveugles nous assuraient qu’à la fin de l’année la pandémie serait terminée, la flambée de l’inflation se serait avérée « transitoire », la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement serait résolue, et le L’économie américaine serait en plein essor. Bien sûr, la vérité est qu’aucune de ces choses ne s’est produite. En fait, les conditions générales sont encore pires qu’il y a six mois. Nous nous dirigeons maintenant vers 2022, et même les optimistes ont du mal à dire quoi que ce soit de positif sur l’année à venir.

À quoi ressemblera 2022 si les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale continuent de s’intensifier ? Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous n’avons rien vu de semblable aux pénuries à long terme que nous connaissons actuellement, et pour de nombreuses personnes, cela a été profondément frustrant.

Par exemple, de nombreux propriétaires d’animaux sont confrontés à de graves pénuries de nourriture pour animaux depuis des mois, et ces pénuries semblent ne faire qu’empirer. Ce qui suit provient d’un article du Wall Street Journal intitulé « La pénurie de nourriture pour animaux de compagnie est réelle et les propriétaires se bousculent »…

Après qu’une commande en ligne ne se soit pas présentée à temps, Phyllis Pometta s’est arrêtée dans cinq magasins différents avant de toucher à la saleté. Il était là sur l’étagère : de la nourriture pour chiens à saveur de ragoût de bœuf. Mme Pometta a ramassé environ quatre canettes, qui n’étaient pas sa marque préférée. Elle était désespérée, avec des réserves de nourriture qu’elle achetait habituellement pour son chien introuvable en ligne ou dans les magasins.

Ces pénuries ne se limitent pas à quelques régions du pays.

Il s’agit véritablement d’un phénomène à l’échelle nationale, et les experts s’accordent à dire qu’il ne va pas se terminer de si tôt.

Pendant ce temps, on nous dit maintenant que notre nation est au milieu de « la grande crise de la canne à sucre de 2021 »…

Et maintenant, nous sommes apparemment au cœur de ce que le New York Post a appelé « la grande crise de la canne à sucre de 2021 ». Selon le point de vente, certains détaillants n’ont pas été en mesure de garder des cannes de bonbon en stock, en raison d’une combinaison de problèmes de chaîne d’approvisionnement en cours et d’un ralentissement de la récolte de menthe poivrée de cette année. « Nous n’avons reçu que la moitié de notre commande de cannes en bonbon pour la période des Fêtes et nous nous sommes vendus presque immédiatement. Nous n’en avons actuellement aucun en stock », a déclaré à The Post Mitchell Cohen, propriétaire d’Economy Candy à New York.

Je n’aurais jamais imaginé que j’écrirais sur une pénurie de cannes en bonbon en décembre 2021, mais nous y sommes.

Et pour ceux qui aiment se saouler pendant la période des fêtes, nous sommes également confrontés à une pénurie croissante de bière à l’échelle nationale…

Vous avez du mal à trouver votre bière artisanale préférée ? Cela pourrait faire partie de la pénurie d’aluminium, mais le prix des ingrédients de la bière monte également en flèche en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement dans le monde entier.

Si cette pénurie particulière continue de s’aggraver, que feront les alcooliques de toute l’Amérique dans les mois à venir ?

Au Japon, ils sont confrontés à un autre type de crise. Le manque de pommes de terre oblige McDonald’s à rationner les frites…

Un problème de chaîne d’approvisionnement de « fry-tening » s’est matérialisé pour McDonald’s Holdings Co. Le Japon l’oblige à rationner les frites pendant au moins une semaine en raison d’une pénurie de pommes de terre. À partir de vendredi, les consommateurs japonais souhaitant un Big Mac classique ne pourront plus commander de frites de taille moyenne et grande. Ils ne seront autorisés à commander que de petites frites, car l’entreprise blâme les inondations massives à Vancouver pour son gâchis détrempé et ses tentatives de s’approvisionner en patates ailleurs.

La bonne nouvelle est que les Japonais ont tendance à être assez polis, et donc un manque de frites ne déclenchera probablement pas d’émeutes.

Mais si nous devions commencer à rationner les frites ici aux États-Unis, ce serait une toute autre histoire.

De l’autre côté du globe, la crise énergétique en Europe est passée à un tout autre niveau cette semaine…

La crise énergétique de l’Europe s’est encore aggravée mardi alors qu’une pénurie de gaz naturel, des pannes nucléaires, la baisse de la production d’énergie éolienne et le temps froid ont fait grimper les prix. Le prix du gaz au hub néerlandais TTF, le prix du gaz de référence pour l’Europe, a grimpé de 10% pour atteindre un nouveau record de 165 euros par mégawattheure après que le gaz entrant en Allemagne à la station de compression de Mallnow soit tombé à zéro. Les flux ont été détournés vers l’est vers la Pologne.

Les prix de l’énergie en Europe augmentent maintenant à un rythme exponentiel, ce qui signifiera un hiver très froid pour beaucoup de gens.

Je voudrais vous dire que ces problèmes vont disparaître en 2022, mais je ne peux pas.

Au lieu de cela, il semble que nos problèmes de chaîne d’approvisionnement puissent continuer à s’aggraver.

L’une des plus grandes chaînes d’épiceries ici aux États-Unis a commencé à limiter les achats de certains produits alimentaires avant Thanksgiving, puis ils ont allongé un peu la liste des articles restreints pour la saison de Noël…

Publix, qui compte plus de 1 280 magasins dans le sud des États-Unis, a commencé à limiter les achats de sauce aux canneberges en conserve, de sauce et de garniture pour tarte en conserve avant Thanksgiving. Il a élargi sa liste de produits à achat limité avant Noël pour inclure des boissons pour sportifs, des crèmes moitié-moitié, du bacon, du papier toilette, des assiettes jetables, des huiles végétales et de la nourriture pour chats. « En raison de problèmes d’approvisionnement en cours et d’une demande accrue pour les vacances, nous avons mis à jour nos limites d’achat », a déclaré Maria Brous, directrice des communications de Publix, à USA TODAY, ajoutant que la plupart des produits de la liste sont limités à deux de chaque article, y compris les packs de variétés d’aliments pour chats.

Mais un rationnement généralisé est parfaitement normal, non ?

Le peuple américain a fait preuve de beaucoup de patience au début de cette crise, mais maintenant il devient très agité, et beaucoup blâment Joe Biden pour nos malheurs.

En fait, CNN rapporte que Joe Biden a maintenant la cote d’approbation économique la plus basse de tous les présidents depuis Jimmy Carter en 1977…

Biden arbore désormais la note économique nette la plus basse de tous les présidents à ce stade de leur premier mandat depuis au moins Jimmy Carter en 1977. Dans le dernier sondage CNN/SSRS, Biden arrive avec une note d’approbation de 44% à 55% de désapprobation parmi les électeurs inscrits sur ses performances économiques. Cela donne une cote d’approbation nette de -9 points. La moyenne de tous les sondages effectués en décembre est assez similaire avec Biden à -13 points sur l’économie.

Et une autre enquête récente a révélé que sept Américains sur dix pensent que 2021 a été une mauvaise année pour notre pays…

La nouvelle enquête de Fox Business auprès des électeurs inscrits révèle que 70 % des personnes interrogées déclarent que 2021 a été une catastrophe pour le pays. Bien que cela soit mieux que les 78% qui ont ressenti cela à propos de 2020, c’est encore bien pire que les 38% qui ont qualifié 2019 de mauvaise. De plus, 55% pensent que cette année a été mauvaise pour eux personnellement. C’est aussi une amélioration par rapport au sommet de 67% de l’année dernière, mais une évaluation beaucoup plus négative qu’en décembre 2019, avant le début de la pandémie, alors qu’un quart seulement avait dit la même chose (26%).

Cela a certainement été une année très difficile pour la plupart des Américains, et beaucoup d’entre nous espèrent désespérément un revirement majeur en 2022.

