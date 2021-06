Les pépites fondent à Phoenix alors que les Suns mènent 1-0

06/08/2021 à 08:10 CEST

Les pépites de Nikola Jokic et Facundo Campazzo ont fondu en seconde période du premier match de leur série contre les Soleils de phénix Oui perdu par 122-105 lors d’une réunion au cours de laquelle Chris Paul a réalisé son premier double-double des séries éliminatoires, avec 21 points et 11 aides.. Le meneur des Suns, qui a également ajouté 6 rebonds et 1 interception, a de nouveau parfaitement géré les Suns, qui après aujourd’hui ont remporté les quatre derniers matchs qu’ils ont disputés en séries éliminatoires. Le meilleur buteur était le coéquipier de Paul, Mikal Bridges, avec 23 points (4 sur 8 triples), 5 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Devin Booker avait 21 points comme Paul en plus de 4 rebonds, 8 passes et 1 interception. Le pivot Deandre Ayton il a également passé une bonne soirée contre Jokic, avec un double-double de 20 points, 10 rebonds et 1 vol de balle.

Aux Nuggets, le meilleur buteur était le centre serbe Nikola Jokic, avec 22 points, 8 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 3 blocs bien que le joueur le plus remarquable de Denver soit peut-être Aaron Gordon, avec 18 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions. La base argentine des Nuggets, Facundo Campazzo, a passé une bonne soirée, avec 14 points (3 sur 6 triples), 4 rebonds, 6 passes et 2 interceptions.

Après le match, l’entraîneur des Nuggets Michael Malone a clairement exprimé son mécontentement envers certains de ses joueurs disparus en seconde période. “C’est frustrant. Lors du premier match contre Portland (au premier tour des séries éliminatoires), nous avons abandonné 5 jeux à deux points et personnels et j’ai pensé que c’était moche. Aujourd’hui, c’était 8. C’est du jamais vu en séries éliminatoires. Certains de nos joueurs étaient là. vraiment passifs, pas de pression », a expliqué Malone. “Peut-être que le public a fait des ravages sur certains de nos joueurs”, a ajouté l’entraîneur.

étaient déjà les 16 219 spectateurs qui s’est rendu au Phoenix Suns Arena ou aux 31 degrés torrides lundi dans la capitale de l’Arizona, la vérité est que les Nuggets ont fondu au troisième trimestre lorsque les Phoenix ont approuvé un 28-9 partielle, qui a renversé le jeu. Les Nuggets ont dominé la première mi-temps et ont commencé le troisième quart avec un avantage. À 4 minutes du troisième quart, les hommes de Denver avaient 10 points d’avance, 60-70, leur avantage maximum dans le match. Mais quatre minutes plus tard, avec 4,26 à jouer dans le quart, les Suns ont pris les devants 73-72 après une course de 13-2. À la fin du quart, les hommes de Phoenix ont dominé 88-79.

Le match a commencé sur un pied d’égalité, même si les Nuggets semblaient toujours avoir une longueur d’avance. Campazzo a ouvert le score pour les Nuggets avec un triple. Le joueur argentin a poursuivi peu de temps après avec une entrée au panier qui rapporterait 3 autres points à son actif lors de la réalisation du panier et d’un lancer franc personnel. Jokic a travaillé, tout comme Michael Porter Jr. Le premier a terminé le premier quart avec 10 points tandis que Campazzo et Porter Jr. ont chacun 6 points. En défense, les Nuggets contrôlaient Paul, qui n’a pas pu marquer de point dans les 12 premières minutes. Mais Ayton a compensé cela de l’intérieur avec l’aide de Jae Crowder et, dans une moindre mesure, de Booker.

Le premier quart s’est terminé par un nul, 28-28, grâce à une course de 6-0 pour les Suns dans les 100 dernières secondes. Au deuxième quart-temps, les Nuggets ont maintenu la pression défensive en entravant les mouvements de Paul et Booker. Le premier a récolté 5 points dans la période (il a marqué son premier triple de points à 9 minutes de la fin) et Booker, un de plus, 6. Mais Bridges a commencé à accélérer et a ajouté 7 points.

Avec la rotation, le deuxième quintette des Nuggets a su maintenir une pression défensive et une efficacité en attaque. Quand il est arrivé à la mi-temps, Denver menait un point d’avance, 57-58, avec une triple finale de Campazzo.

De retour des vestiaires, il semblait que les Nuggets allaient définitivement décoller au tableau d’affichage. Gordon et Jokic ont continué à marquer tandis que Paul a raté trois tirs consécutifs. Avec 8,25 à jouer au troisième quart, les Nuggets étaient à moins de 10 points, 60-70. Mais des joueurs clés des Nuggets comme Jokick et Porter Jr. ont commencé à commettre des erreurs offensives en raison d’une mauvaise sélection de tirs. Paul, Bridges et compagnie ont profité de la baisse d’attaque de Denver et en moins de 4 minutes ils ont effacé la différence. Avec un 73-72 au tableau d’affichage, la lenteur de l’attaque a commencé à s’ajouter aux erreurs défensives. Et lorsque Malone a réagi et a appelé un temps mort avec 3,44 à jouer dans le troisième, les Suns avaient déjà 7 points d’avance, 79-72. La décomposition des Nuggets s’est achevée dans les minutes qui ont suivi et le troisième trimestre s’est terminé avec un 88-79 sur le tableau de bord.

À partir de là, Paul n’a plus qu’à s’appliquer à contrôler le jeu. Le meneur a marqué tous les tirs qu’il a tentés au cours des 12 dernières minutes : 1 triple, 5 paniers de deux et 1 lancer franc. Au total, 14 points qui ont condamné le premier match de la série pour les Suns.