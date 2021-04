Les pépites font dérailler la chaleur, respirer et attendre les rivières

Quoi de mieux que d’oublier la victoire de votre deuxième joueur le plus important, qui ne pourra plus vous aider dans le reste de la saison et qui met un mur entre vous et le titre, que de cette manière. Il a remporté la deuxième place de la Ligue et négocié avec l’agent libre le plus élevé pour compenser cette perte. C’est ce que le Pépites. Sur un calendrier aussi serré et dans une situation aussi délicate, soit vous vous déplacez rapidement, soit ils vous déplacent.

La chute de la grâce de Jamal Murray, le meneur pour de nombreuses options de Denver pour atteindre l’or cette année, a forcé un écart. Murray, son genou brisé à la dernière minute du match contre les Warriors, il ne pourra plus aider avant l’année prochaine. Malone avait un problème à venir sur lui, mais béni si ça va être comme ça. Malgré le fait qu’au cours des dernières dates, il s’était appuyé sur Facu Campazzo comme partant à certaines occasions et ait accordé des minutes importantes à l’Argentin, il semble qu’au moment où il opte pour Monte Morris comme la première épée dans cette position pour accompagner Will Barton, l’escorte . Les bancs Campazzo et Dozier, qui ne le mangent plus quelques minutes car ils le testent dans des positions plus élevées, assurent le révulsif et un peu plus de défense. Mais il semble que ici ne va pas être la chose. La franchise négocie l’ajout d’Austin Rivers, un combo qui était étonnamment toujours sur le marché et qu’il a une expérience en séries éliminatoires intéressante avec les Houston Rockets. Avec cela, ils devront tirer et l’Occident est ce qu’il est, une jungle.

Rien ne peut dire comment une baisse aussi importante les affectera à court terme ou dans quelques mois, mais pour l’instant, il semble que le Colorado respire profondément. Irrégulier Chaleur, qui se sont battus comme ils l’ont fait avec les Lakers dans la bulle, sont clairement tombés. Cette équipe opère depuis le transfert d’Aaron Gordon et la nouvelle réalité à laquelle elle fait face est complexe mais réversible si cet esprit est maintenu. Et avec un renfort en route.