Les pépites mettent des kilomètres indésirables mais nécessaires au MVP en titre Nikola Jokic

Les Denver Nuggets sont entrés dans la saison en tant que grands favoris des équipes de la Conférence Ouest pour atteindre les finales de la NBA – à une série de moins que les finales la saison dernière.

Arborant l’une des formations de départ les plus aptes de l’Association, les Nuggets et l’entraîneur Mike Malone étaient prêts pour un départ rapide – en s’appuyant sur les efforts d’Aaron Gordon, Michael Porter, Jr. et du MVP en titre Nikola Jokic. Le gardien Jamal Murray reste sur la touche, se remettant d’une blessure au LCA.

Le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic dribble pendant la première moitié du match de basket-ball NBA de pré-saison de l’équipe contre les Golden State Warriors à San Francisco, le mercredi 6 octobre 2021. (AP Photo/Jeff Chiu) ((AP Photo/Jeff Chiu))

Plutôt que d’apparaître comme le groupe cohérent que beaucoup attendaient de la porte, les Nuggets ont un maigre départ 4-4.

Le démarrage lent a été très décourageant pour Jokic, dont la sortie à chaque match apparaît comme une continuation de sa campagne MVP, mais use également la superstar de Denver.

L’entraîneur Malone a parlé de la séquence exigeante de six matchs de Jokic, aggravée par des défaites consécutives contre les Grizzlies de Memphis et un dysfonctionnement une fois que Jokic est hors du terrain, selon le Denver Post.

« Je viens de dire à nos gars que Nikola n’est pas un bon joueur, (c’est) un grand joueur », a commenté Malone. « Mais à chaque fois qu’il sort, tout s’effondre. C’est tous les soirs. Je suis allé le voir au quatrième quart-temps, j’ai appelé son nom, et il m’a regardé, un peu comme : ‘Déjà ?’ Et je ressens pour lui. … Nikola va être épuisé par Noël à ce rythme. «

13 octobre 2021 ; Oklahoma City, Oklahoma, États-Unis ; Le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic (15) est gardé par le centre d’Oklahoma City Thunder Isaiah Roby (22) sur un trajet vers le panier au cours du premier trimestre au Paycom Center. (Alonzo Adams-USA TODAY Sports)

Gordon et Porter, Jr. ont signé des extensions coûteuses avec l’équipe pendant l’intersaison. Porter a eu besoin de temps pour s’échauffer cette saison, avec une moyenne de seulement 10,9 points, un tir de 21,7% sur la ligne des 3 points et un total de 2,1 passes décisives par match. Pas idéal pour un joueur max. Pendant ce temps, Gordon affiche une moyenne de 12,6 points et 6,1 rebonds.

Jokic a terminé la soirée avec une ligne de statistiques impressionnante : enregistrant 34 points, 11 rebonds, cinq passes décisives et deux interceptions. Les Nuggets ont tout de même perdu 108-106 contre les Grizzlies.

Le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic (15 ans) plaide pour un appel avec l’arbitre Rodney Mott (71) dans la première moitié du match 4 d’une série éliminatoire de deuxième tour de la NBA contre les Phoenix Suns, dimanche 13 juin 2021, à Denver. (Photo AP/David Zalubowski)

« Ils me considèrent comme un leader. Je dois être bien meilleur », a déclaré Jokic après la défaite. « Ce n’est pas à eux de blâmer. C’est moi, puis tout le monde. Ce n’est pas un seul gars. Vous ne pouvez pas dire banc. Vous ne pouvez pas dire titulaires. Vous ne pouvez pas dire entraîneur. Tout est collectif. C’est moi d’abord, puis le reste du groupe. «

Le Serbe affiche une moyenne de 25,1 points, 13,4 rebonds et 5,6 passes décisives cette saison.