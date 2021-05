Les pépites se gâtent malgré la journée négative de Damian Lillard

Les choses ont beaucoup changé depuis le dernier match et pourraient changer davantage par la suite. Les Nuggets se sont définitivement montrés, et cela se comprend en l’absence de Jamal Murray, comme une équipe volage et ces Vestes devant eux, ayant changé la rotation pour s’adapter à ce que le corps demande aux adversaires, ils sont coriaces. Dans le deuxième match de Portland, le quatrième au total de cette série de premier tour, la poussée de l’équipe du Colorado est antisportive. La distance dans les minutes poubelles et dans les précédentes a été réduite, avec des joueurs réguliers mais jouant déjà pour le plaisir. En seulement une demi-heure, le rendez-vous a été finalisé et cela, dans une équipe de l’esprit et de la faim de Denver, est un problème. Les matchs sont perdus et comptent pareil façonner si c’est pour un ou pour quarante et un, mais le photo restes et celui du tableau réalisé par Mike Malone, que les caméras ont même traqué bâillement À un moment donné en deuxième mi-temps, c’est très, très négatif.

Ils n’ont pas profité de la mauvaise journée de Damien Lillard, qui a clôturé la séance avec 1/10 aux tirs bien qu’il ait été plus favorisé dans d’autres facettes comme les rebonds ou les passes décisives. Il s’est déchaîné sous la pression de Campazzo et n’a trouvé aucune position de tir confortable, en plus de ne pas avoir la magie des coups compliqués qu’il met habituellement même s’ils sont compliqués. Mais il y avait des gardes du corps. Norman Powell Cela montre pourquoi il a été échangé contre Trent, qui a brillé dans la bulle: 29 points et seulement quatre tirs manqués. McCollum, Anthony et un Nurkic partout, autres clés pour les élèves du interrogé Terry Stotts.

le pépites dans la première moitié. Les deux équipes étaient à l’aise avec des triples si les séquences étaient réparties, mais l’intensité en défense était très inégale. C’est un aspect que Malone a souligné lors de la conférence de presse qui a suivi, car On n’a pas expliqué qu’il fallait mettre plus d’intensité sur les joueurs sachant qu’on est dans la phase finale de la saison. Il y avait faiblesse et le domaine des zones il appartenait également à Portland même s’ils avaient moins de rebonds totaux.

Les dix points de départ de Powell ont conduit à un 3 points de McCollum avec lequel les dix points étaient déjà ceux qu’une équipe a retirés à une autre (23-13, minute 6). Le départ de Morris a donné aux visiteurs des ailes, qu’il avait énormément de mal à créer. Facu Campazzo n’était pas à la hauteur de sa tâche même s’il a fini par gonfler quelque peu ses chiffres : 12 points et 7 passes décisives. La référence, qui est présumée être le MVP, a fait une apparition mais comme de rien. Nurkic, ex-coéquipier et compagnon des Balkans, lui a rendu la vie impossible et Nikola Jokic, qui avait marqué 36 points de moyenne dans cette série, a pu voir le cerceau à trois reprises au premier quart et rendre grâce. La pression sur les coupes de Covington a pris effet, elle était chargée de fautes mais cela en valait la peine. L’intensité montait et les Nuggets commençaient à se perdre.

Les deux fois où une réaction positive a été trouvée dans le tirage au sort de Malone étaient avec les remplaçants. Dès que les gros titres sont revenus, à terre. JaMychal Green a fait un bon pont avec huit points de suite et un peu plus d’intensité, même s’il a pris un béret Nurkic en cours de route. C’est la force dont son entraîneur a parlé plus tard, en l’occurrence de manière positive. Les jeux simples de Rivers et Gordon n’ont guère aidé si la contribution de Michael Porter était alors plus froide que celle de Denver en janvier.

Entre ce qu’ils ont pris leurs distances dans la fin du deuxième quart-temps et le début du troisième, avec les Nuggets endormis après la pause, l’élan était définitif. Main dans la main avec Powell et ses squires et non l’inverse la différence est montée à vingt avec facilité, Nurkic avait déjà complètement sapé le moral de Jokic et le tour de vis était déjà mission impossible. Millsap a fait fureur avec plusieurs paniers d’affilée en troisième période, mais rien. A +33, il est parti (91-58, minute 34). Stotts a même pu sortir les moins habituels si tôt, permettant aux fans de vibrer avec le garçon d’anniversaire Carmelo Anthony et les stars de la nuit, McCollum, Nurkic et Powell, totalement détendus.