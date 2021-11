Les perceptions brutes d’impôts directs en hausse de 68% jusqu’au 23 novembre, les remboursements ralentissent

Les perceptions d’impôts directs avant les remboursements jusqu’au 23 novembre de l’exercice 22 ont augmenté de 48% sur un an pour atteindre 8,15 lakh crore ; ces collectes au cours de la période étaient 18 % supérieures à celles de la période correspondante de l’exercice 20.

Les recettes brutes d’impôts directs (post-remboursements) du Centre ont augmenté de 68% sur un an et de 27% au cours de la période correspondante de l’année pré-pandémique FY20, à Rs6.93 lakh crore jusqu’au 23 novembre de l’exercice en cours, ministre d’État aux Finances Pankaj Chaudhary a déclaré lundi à Lok Sabha.

Les collectes ont également été facilitées par une baisse de 11% des remboursements en glissement annuel à environ Rs1.22 lakh crore jusqu’au 23 novembre de FY22. Les remboursements étaient également inférieurs de 16% au crore de Rs1,46 lakh au cours de la période de l’exercice 20.

Les perceptions d’impôts directs avant les remboursements jusqu’au 23 novembre de l’exercice 22 ont augmenté de 48% sur un an pour atteindre 8,15 lakh crore ; ces collectes au cours de la période étaient 18 % supérieures à celles de la période correspondante de l’exercice 20.

Les collectes directes post-remboursement du gouvernement doivent augmenter de 17% sur un an pour atteindre l’objectif budgétaire FY22 de Rs11,08 lakh crore. Selon la tendance actuelle, les collections pour l’année entière dépasseraient l’objectif d’une marge significative, estiment les responsables.

Les collectes directes bénéficieront d’un nouvel élan dans les semaines à venir grâce à la mise à jour de la déclaration d’information annuelle (AIS) des contribuables détaillant leurs transactions financières, qui pourrait être utilisée pour obliger les contribuables à payer.

Le 1er novembre, le service de l’impôt sur le revenu a déployé le nouvel AIS sur le portail de conformité, qui fournit une vue complète des détails de sa transaction à un contribuable, avec une fonction de retour d’information.

L’AIS est plus complet que l’ancien formulaire 26AS car il contiendra plus d’informations sur les transactions financières des contribuables au-delà des transactions TDS et TCS.

Les responsables du département des revenus sont d’avis qu’une combinaison de facteurs, notamment une tendance à une plus grande formalisation – et une bien meilleure conformité, a stimulé les revenus.