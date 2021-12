Les Pères Noël de retour à Biz, toujours en alerte pour les jeunes enfants Omicron et Unvaxxed

Les pères Noël de toutes sortes – centres commerciaux, places de ville et arrière-cours – sont de retour pour mettre des sourires (principalement) sur les visages des enfants, grâce aux vaccins COVID, mais avec l’omicron rampant … ce n’est toujours pas un concert aussi joyeux.

Alors que Noël dernier a frappé alors que la pandémie faisait encore rage… 2021 est notre première avec l’avènement de la vaccination de masse, et plusieurs organisations du Père Noël nous disent que cela signifie qu’elles peuvent recommencer à faire ce qu’elles font le mieux.

Par exemple, Santa Jim, dans le centre du NJ, nous dit qu’il est entièrement vacciné et qu’il recherche des clients prêts à subir un contrôle de température et un masque lors d’événements privés à domicile. C’est les adultes, de toute façon, mais pour les enfants… ça devient un peu délicat.

Comme Santa J l’a souligné … la plupart des enfants de moins de 5 ans n’ont pas eu le coup … alors, il incombe aux Pères Noël d’essayer de garder tout le monde – y compris lui-même – aussi sûr que possible, et comment ils choisissent de le faire c’est aussi individuel que le renne du Père Noël.

Un Philly Santa, alias Chuck Gill, nous dit qu’il existe 2 types de Pères Noël : debout ou assis. Les debout, comme lui, rencontrent et saluent surtout des photos avec des enfants. Chuck dit que lors de ses événements, il exige qu’ils soient vaxxés et masqués – et bien qu’il sache que d’autres Pères Noël font la chose plus traditionnelle de s’asseoir, il dit qu’ils ont également besoin de vaccinations et de masques faciaux.

Dans le Midwest, les choses sont un peu différentes… selon Owen Davenport de la Société du Père Noël de l’Indiana. Il dit qu’il ne porte pas de masque et qu’il ne l’exige pas non plus des enfants assis sur ses genoux. Oui, il est du genre assis et, clairement, il se sent en sécurité.

Owen dit qu’il a eu 3 coups de feu et que son équipe d’elfes est également vaxxée – mais il se masquera si une famille le demande. Pourtant, à moins qu’une famille ne dise le contraire… Santa Owen ne prend que des photos sans masque.

Au Texas, PDG de HireSanta.com Mitch Allen est de retour à l’envoi de pères Noël dans les centres commerciaux, à des événements d’éclairage d’arbres, à des défilés et plus encore … mais il souligne qu’ils ne posent pas de questions sur le statut de vaccination des enfants car c’est une question de gouvernement d’État et de comté. De plus, il sait que la plupart des très jeunes enfants ne sont tout simplement pas éligibles pour une photo.

Ce qu’ils font, c’est la distanciation sociale… mettant souvent le Père Noël sur son trône tandis que les enfants sont assis sur un banc à environ 4 à 6 pieds devant lui. Cela permet toujours une bonne photo, tout en gardant tout le monde en sécurité. Fait intéressant, son entreprise n’exige pas de vaccination pour les pères Noël – hé, c’est le Texas – mais il dit qu’ils embauchent à la fois des vaxxés et non vaxxés afin de répondre à la demande.

Il ajoute que la variante omicron a entraîné davantage d’appels de clients demandant des Pères Noël entièrement vaxxés pour leurs événements. Mitch dit que le Santa biz a été durement touché par la pandémie – beaucoup choisissent de prendre leur retraite, ce qui a réduit son effectif d’environ 10 % par rapport au bon vieux temps de 2019.

Pour ceux qui continuent, comme Santa Jim à Jersey … il dit que le but est toujours de donner à tous les enfants – vaxxés et non vaxxés – autant de normalité que possible, tout en assurant la sécurité de tous.