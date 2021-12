Les Pères Noël en rappel font la joie des enfants qui passent Noël à l’hôpital

Cinquante pompiers ont rendu visite à des enfants qui passaient les vacances en tant que patients hospitalisés à l’hôpital pour enfants de Morozovskaya (Photo : Agence Anadolu via . Source)

Ce n’est pas tous les jours que vous voyez des dizaines de Pères Noël descendre en rappel le long d’un hôpital, mais c’est ce qui s’est passé en Russie plus tôt cette semaine.

La cascade, conçue pour apporter un peu de joie de vivre aux enfants qui passent les vacances en tant que patients hospitalisés, a eu lieu à l’hôpital pour enfants Morozovskaya de Moscou la veille de Noël.

Cinquante membres du service d’incendie et de secours de la ville ont enfilé des costumes de père Noël – ou grand-père Frost, comme on l’appelle également en Russie – pour apparaître aux fenêtres de l’hôpital.

Les Pères Noël étaient accompagnés de filles des neiges et d’une fanfare jouant de la musique traditionnelle.

L’équipe a utilisé du matériel d’escalade spécialisé pour descendre six étages afin de ravir les jeunes actuellement soignés à l’hôpital et le personnel qui s’occupe d’eux.

L’événement annuel, qui dure depuis huit ans, a également vu les patients recevoir des cadeaux des pères Noël en visite.

Le Père Noël n’a clairement pas peur des hauteurs ! (Photo : .)

Moscou n’est pas la seule ville où le Père Noël a été aperçu en train de descendre des bâtiments en rappel cette année.

En Italie, des membres du sauvetage alpin italien se sont déguisés et sont descendus en rappel du côté de l’hôpital Umberto I de Rome pour redonner le sourire aux enfants de son service de pédiatrie jeudi.

En Slovénie, des alpinistes déguisés en Père Noël sont descendus en rappel du côté de l’hôpital pour enfants de Ljublijana pour répandre une joie festive bien nécessaire.

