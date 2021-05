Les performances d’ARK Innovation sous pression alors que les valeurs technologiques s’évanouissent

Un commerçant spécialisé regarde son graphique tout en travaillant sur le parquet de la Bourse de New York

Une rotation hors des actions de croissance et de technologie et une récente baisse des actions de Tesla Inc (TSLA.O) pèsent sur la performance d’ARK Innovation (ARKK.P), le fonds phare négocié en bourse géré par la sélecteur de titres vedette Cathie Wood qui a battu tous les autres fonds d’actions américains en 2020.

Le fonds de 23,1 milliards de dollars a enregistré un gain de moins de 1% le mois dernier, soit près de 3 points de pourcentage derrière le fonds moyen de sa catégorie, selon les données de Morningstar. Depuis le début de l’année, le fonds est en baisse de 9%, une performance qui le place dans le 100e centile inférieur de la catégorie Morningstar de 543 fonds de croissance à moyenne capitalisation. Le S&P 500 (.SPX) est en hausse de 10,9% sur la même période.

Les investisseurs ont retiré 645,5 millions de dollars du fonds au cours de la semaine qui s’est terminée le 21 avril, une baisse de 2,6% qui était sa plus grande sortie hebdomadaire en pourcentage depuis 2018 et seulement la cinquième perte hebdomadaire globale depuis 2019, selon Refinitiv Lipper. Le fonds a rapporté 37 millions de dollars la semaine suivante, la plus petite entrée hebdomadaire en pourcentage depuis janvier 2020.

Parmi les facteurs qui ont entravé le fonds, il y a un rallye des actions des sociétés financières, des sociétés énergétiques et d’autres sociétés qui devraient bénéficier d’un puissant rebond économique américain qui a rendu les valeurs de croissance et de technologie qui dominaient l’année dernière moins attrayantes pour certains investisseurs. L’indice Russell 1000 Value (.RLV), par exemple, est en hausse de près de 15,8% depuis le début de l’année, tandis que l’indice Russell 1000 Growth (.RLG) est en hausse de 5,5% sur la même période.

Les actions de Tesla, qui représentent 10,5% du fonds et constituent sa plus grande participation, sont en baisse de 4,5% depuis le début de l’année, contribuant au glissement du fonds. La société de soins de santé virtuelle Teladoc Health Inc (TDOC.N), deuxième plus grand portefeuille du fonds, a vu ses actions chuter de près de 21% au cours de la même période.

«Le marché s’est éloigné des actions de croissance préférées du fonds pour se diriger vers des segments du marché plus sensibles sur le plan économique», a déclaré Todd Rosenbluth, responsable de la recherche sur les ETF et les fonds communs de placement chez CFRA. «Nous pensons que si la sous-performance se poursuit plus longtemps, certains investisseurs seront frustrés et chercheront une alternative.»

Plus récemment, les valeurs de croissance et de technologie se sont vendues au cours des derniers jours, une décision que les investisseurs ont mise sur tout, des prises de bénéfices aux craintes que le rebond de l’économie américaine atteigne son apogée dans les mois à venir.

Gérer les attentes des investisseurs après les performances époustouflantes de l’année dernière sera un test pour le gestionnaire de fonds Wood, qui est largement considéré comme l’un des investisseurs les plus optimistes de Wall Street dans des sociétés telles que Tesla et le bitcoin de crypto-monnaie. Elle est devenue l’une des préférées des investisseurs particuliers alors que les valeurs technologiques et de croissance ont bondi pendant la pandémie de l’année dernière.

ARK n’a pas répondu à une demande de commentaire pour cette histoire.

Le fonds a gagné 152,8% en 2020, la meilleure performance parmi tous les fonds d’actions américaines à gestion active suivis par Morningstar.

Sur les 10 plus importants avoirs du fonds, un seul – la société de paiement Square Inc (SQ.N) – est en circulation depuis le début de l’année.

«Nous sommes maintenant dans un scénario assez différent de celui de l’année précédente, et alors que nous voyons la réouverture augmenter et la pandémie s’atténuer, la performance des noms de croissance va être davantage dictée par la Fed» et ses politiques de taux d’intérêt que par la reprise économique, a déclaré Quincy Krosby, stratège en chef du marché chez Prudential Financial.

Le ralentissement de la performance du fonds pourrait également attirer davantage l’attention des investisseurs sur sa stratégie consistant à prendre de gros paris sur une poignée d’entreprises, un style qui pourrait le rendre «mal préparé à affronter un rebondissement majeur», a noté Robby Greengold, un stratège. dans l’équipe Actions américaines de Morningstar.

Dans l’ensemble, des fonds comme ARK Innovation qui ont surperformé en un an n’ont pas tendance à surperformer l’année suivante, selon une étude 2020 dirigée par James Choi, professeur à la Yale School of Management.

«La disparition d’une persistance significative des performances est due à des rendements inférieurs à des styles favorables, ainsi qu’à des inclinaisons de style moins favorables et à une sous-performance accrue ajustée au style par les fonds gagnants passés», note l’étude.