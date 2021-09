Les performances de Bitcoin au cours de la dernière décennie ont été impressionnantes, mais qu’en est-il des 10 prochaines années ?

Bitcoin (BTC) est non seulement entré dans l’histoire en tant que première et plus grande monnaie numérique au monde aujourd’hui, mais en tant qu’innovation financière la plus innovante du 21e siècle. De l’aperçu de la croissance de ses prix à l’adoption croissante par les investisseurs particuliers et institutionnels, Bitcoin a contribué à la naissance d’une ère de la monnaie numérique qui a inauguré la finance décentralisée et d’autres innovations monétaires.

Bitcoin par rapport à l’actif d’investissement principal : aperçu de la croissance sur une décennie

publicité

Alors que Bitcoin a été conçu par Satoshi Nakamoto comme de la monnaie numérique, sa nature inhérente à une augmentation de valeur lui a donné un tout nouveau cas d’utilisation en tant qu’actif d’investissement. Cela signifie que les gens achètent maintenant du Bitcoin pour stocker de la valeur, ainsi que pour préserver la richesse face aux menaces inflationnistes omniprésentes.

Selon une récente mise à jour partagée par Charlie Bilello, le fondateur et PDG de Compound Capital Advisors, qui a comparé le taux de croissance sur 10 ans de Bitcoin avec d’autres actifs de Wall Street. Selon sa mise à jour, Bitcoin a affiché une croissance de plus de 994 608 % par rapport au prochain meilleur stock de classement, Tesla (TSLA), un constructeur de moteurs électriques avec une augmentation de 15 200 %.

Rendements totaux au cours des 10 dernières années…

Bitcoin $BTC : +994,608 %

Tesla $ TSLA : +15 200 %

NVIDIA $NVDA : +6,053%

Netflix $NFLX : +2 337%

Amazon $ AMZN : +1 427%

Microsoft $ MSFT : +1 280 %

Pomme $AAPL : +1 112%

Google $GOOGL : + 937%

S&P 500 $ ESPION : +344%

Obligations $ AGG : +35 %

Or $GLD : -6%

10 prochaines ? – Charlie Bilello (@charliebilello) 19 septembre 2021

La surperformance du Bitcoin, comme on le voit ci-dessus, a connu une baisse significative avec le plus grand actif au monde en termes de capitalisation boursière, l’or enregistrant une croissance régressive de 16% sur la période de 10 ans.

En termes de projections de prix, Bitcoin a connu une croissance de 115 $ en 2013, pour atteindre 47 582,29 $ aujourd’hui. La crypto-monnaie a enregistré un record absolu (ATH) de 64 863,10 $ en avril de cette année.

Attentes pour la décennie à venir

Bitcoin à la stupéfaction de Satoshi et des premiers utilisateurs a été une énorme réussite. Malgré ses perspectives impressionnantes, de nombreuses personnes sont encore sceptiques quant à ce que l’avenir réserve à la pièce.

Deux ensembles d’écoles de pensée existent lorsque le débat sur ce que l’avenir réserve à Bitcoin est soulevé. Le premier tourne autour du fait que la pièce a continué à être adoptée de manière impressionnante, même par de nombreuses entreprises, dont Paypal, ainsi que par des pays souverains, comme nous l’avons vu lorsque El Salvador a adopté la monnaie numérique comme monnaie légale le 7 septembre.

L’autre école de pensée est centrée sur la suppression de la croissance de la monnaie numérique par le biais de réglementations et de la concurrence croissante dans l’écosystème de la blockchain dans son ensemble. Alors que le premier pense que Bitcoin franchira le prix de 500 000 $ à moyen et long terme, un nombre croissant de sceptiques pensent que le prix de la pièce peut suivre une trajectoire baissière, soutenu par son extrême volatilité.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin