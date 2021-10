Les performances de Kylian Mbappe en Ligue des Nations donnent un aperçu d’un héritage potentiel pour la France

La carrière fulgurante en club de Kylian Mbappe n’a pas toujours été à la hauteur de ses exploits internationaux. Ses performances en finale de la Ligue des Nations, cependant, nous ont donné un aperçu brillant de l’héritage que le joueur de 22 ans est si capable de laisser en tant que joueur des Bleus.

Kylian Mbappe donne un aperçu de l’héritage potentiel de la France avec des performances en Ligue des Nations

L’ascension électrisante de Mbappe n’est plus un secret depuis le début de sa première saison complète en tant que professionnel pour Monaco à l’âge de 17 ans. Entre le début de 2016/17 et la fin de la saison 2020/21, la désormais star du Paris Saint-Germain a marqué 106 buts et aidé 41 en seulement 136 matches de Ligue 1.

Le Français a connu une ascension fulgurante vers la célébrité mondiale et a assumé à juste titre le manteau de l’un des héritiers des «deux grands» – Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Cependant, ses réalisations au niveau du club n’ont pas toujours été reflétées dans sa forme pour sa nation.

Bien sûr, Mbappe est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de l’équipe nationale française depuis un certain temps déjà et continuera inévitablement de l’être pendant au moins la prochaine décennie. À seulement 22 ans, l’attaquant est récemment devenu le plus jeune Français à atteindre 50 sélections pour son pays – une statistique très impressionnante.

.@KMbappe est devenu le plus jeune joueur à atteindre 5️⃣ 0️⃣ sélections pour les Bleus (22 ans et 291 jours) !

Et, maintenant assis sur 51, un décompte de 19 frappes n’est en aucun cas calamiteux. Il a quand même ses détracteurs.

L’homme du PSG a trop souvent été en marge des matches. Capable d’injecter un ou deux moments d’étincelle dans les débats, mais n’assumant jamais vraiment la responsabilité comme d’autres guerriers portant Le Tricolore.

Une mauvaise prise de décision, un rythme de travail insatisfaisant et un manque d’influence exaspérant compte tenu de sa qualité indomptable et de son potentiel indescriptible ont tous mis en colère les fans français. Mais la pause internationale des Bleus en octobre a apporté une version différente de Mbappe.

Kylian Mbappé : le vainqueur du match

Les finales de la Ligue des Nations ont représenté deux tests difficiles pour l’équipe de Didier Deschamps. Une demi-finale contre la Belgique produirait la quintessence d’un match en deux mi-temps pour la France. Une performance talismanique à couper le souffle de Mbappe prouverait le phare de la lumière dans une seconde mi-temps aveuglante.

C’est son dribble férocement soyeux, expéditif et effrayant qui a créé le premier et son esprit incassable pour bannir les vieux démons et marquer le second à 12 mètres qui ont ramené son équipe dans le match. Outre sa course inlassable, ses mouvements insaisissables et ses coups incessants à la porte, ces moments décisifs ont couronné l’un des meilleurs matchs de Mbappe sous le maillot de la France.

Après le coup magique de Theo Hernandez pour remporter cette demi-finale, les Bleus affronteraient l’Espagne en finale dimanche soir. Malgré une sortie plus calme, Mbappe faisait toujours partie intégrante de la victoire éventuelle de son pays.

Démontrant les mêmes attributs effrayants, Kylian Mbappe a été une épine vicieusement rapide dans le côté tout au long d’une seconde mi-temps difficile pour la ligne arrière espagnole.

Après le premier match de Mikel Oyarzabal, l’étonnante frappe enroulée de Benzema a immédiatement égalisé le score pour donner le coup d’envoi à une finale tendue de 25 minutes. En fin de compte, ce serait le spectacle de sang-froid et de classe de Mbappe – pour créer une cour et une fente parfaitement sous le corps d’Unai Simon – qui a remporté la Ligue des Nations pour les Bleus. Un objectif très controversé mais qui a néanmoins tenu.

Kylian Mbappe trouve le fond des filets pour la France avec moins de dix minutes à jouer – et ça tient toujours après une revue VAR ! 🇪🇸 Espagne 1-2 France 🇫🇷

Un avenir forcément radieux pour la France

Il est souvent difficile de se rappeler que Mbappe n’a encore que 22 ans. L’attaquant existe depuis si longtemps qu’il est déjà devenu une figure centrale de l’équipe de France et, bien qu’il égale rarement ses performances stupéfiantes au niveau du club, ses performances talismaniques en finale de la Ligue des Nations ont donné un solide aperçu de ce qu’il peut accomplir sur la scène internationale.

Il est déjà bien parti pour améliorer à la fois le record de Lillian Thuram de 142 sélections et le total de 51 buts de Thierry Henry pour les Bleus. Doit-il continuer à se produire aussi brillamment qu’il l’a fait lors des internationaux d’octobre, qui serait surpris si nous voyions Mbappe laisser un héritage inégalable à son pays d’ici la fin de sa carrière.

