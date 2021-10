Les performances de l’Apple M1 Max détruisent la concurrence dans de nouvelles références

La nouvelle puce M1 Max du MacBook Pro 2021 a déjà séduit les fans des ordinateurs portables de marque Apple avec des références CPU impressionnantes. Désormais, un nouvel ensemble de références du M1 Max montre à quel point le SoC (système sur puce) est puissant.

Selon le post sur Geekbench, le MacBook Pro 2021 équipé d’une puce M1 Max avec 64 Go de mémoire unifiée est capable d’enregistrer un score Metal de 68870. C’est environ trois fois le score du MacBook Pro 13 pouces avec une puce M1. , qui a obtenu un score Metal de 21800 sur Geekbench (via AppleInsider).

Les benchmarks Apple M1 Max impressionnent avec les performances du GPU

Le nouveau SoC M1 Max d’Apple pour MacBook Pro. Source de l’image : Apple Inc.

Lors de son événement Unleashed lundi, Apple a vanté que le chipset M1 Max était le SoC le plus puissant qu’il ait jamais créé. La société a même affirmé qu’elle était quatre fois plus rapide que la puce M1 d’origine. Les repères actuels semblent plus proches de trois fois plus rapides. Cependant, il convient de noter que nous ne savons pas quelle configuration du M1 Max a été utilisée dans le système de référence.

Lors de l’annonce initiale, Apple a déclaré qu’il offrirait le M1 Max dans une configuration GPU à 24 et 32 ​​cœurs. Sur la base des chiffres que nous voyons ; certains, comme le développeur Steve Troughton-Smith, pensent que la référence actuelle que nous voyons pourrait être basée sur le GPU à 24 cœurs. Une grande partie de cette croyance est due au fait que les chiffres sont inférieurs aux plus de 90 000 points observés dans une version pour ordinateur portable du RTX 3080 de Nvidia. Ceci est important car Apple a affirmé que les meilleures performances du M1 Max correspondraient à celles d’un GPU discret dans un -fin PC portable.

M1 continue de briller

Comparaison des performances du GPU par rapport à la puissance entre le MacBook Pro M1 Max et un ordinateur portable PC haut de gamme (MSI GE76 Raider 11UH-053). Source de l’image : Apple Inc.

Bien que nous sachions maintenant quelle configuration utilise le MacBook Pro, les références ici sont toujours très impressionnantes. Il arrive également juste après que nous ayons vu les premiers repères pour le processeur dans les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro 2021. Ces références ont montré une énorme augmentation par rapport au M1 à 8 cœurs d’origine vu dans le MacBook Pro 2020 13 pouces.

Dans l’ensemble, les derniers SoC d’Apple continuent de fournir des chiffres fantastiques. Bien sûr, les références ne racontent jamais toute l’histoire de la façon dont l’appareil fonctionnera pendant les tâches quotidiennes. Cependant, ils sont un bon moyen de déterminer à quel point la technologie à l’intérieur est puissante. Avec de si bons scores, il n’est pas surprenant qu’Apple continue de vanter ses ordinateurs avec la puce M1 comme l’une des plus puissantes qu’elle ait jamais lancées.