Les performances de l’iPhone montrent des rendements décroissants, mais toujours bons

Un graphique montrant les gains de performances de l’iPhone au fil des ans montre que les rendements décroissants se sont largement installés, mais les gains globaux sont toujours impressionnants.

En particulier, si vous effectuez une mise à niveau tous les trois à quatre ans, comme le fait l’utilisateur moyen de smartphone de nos jours, vous allez voir environ un doublement des performances…

L’analyste de Creative Strategies, Ben Bajarin, a établi le graphique ci-dessus montrant les gains annuels de performances monocœur chaque année, de la puce A7 de l’iPhone 5S à la puce A15 de l’iPhone 13.

Le graphique montre trois choses. Premièrement, nous voyons les gains de performance absolue chaque année, ce qui semble être une progression à la hausse relativement régulière. Mais deuxièmement, dans la ligne rouge, il trace les améliorations en pourcentage d’une année sur l’autre. Cela montre une image assez différente, montrant une tendance globale à la baisse à partir de la puce A9.

Il y a quelques choses à noter à ce sujet. Premièrement, Apple est le leader incontesté des puces mobiles, de sorte que même les gains de plus en plus faibles chaque année proviennent toujours de la base la plus élevée du secteur. Deuxièmement, même cette année, au cours de laquelle la puce A15 a peut-être été affectée par la perte d’ingénieurs clés en puces, Apple a tout de même réalisé un gain de 10 %. Troisièmement, bien que la puce A15 utilise une conception légèrement améliorée, elle est toujours basée sur un processus de 5 nm, comme l’A14 qui la précède. L’A16 de l’année prochaine devrait utiliser une version à matrice rétractable, qui est une sorte de compromis entre 5 nm et 4 nm, et affichera donc probablement de meilleurs gains.

Bajarin dit que le contrôle d’Apple sur l’ensemble de la configuration matérielle et logicielle est souvent sous-estimé lorsque l’on considère les performances réelles.

Pour les sociétés de semi-conducteurs pures, la puce est le produit. Pour Apple, la puce n’est qu’une partie du produit, mais une partie essentielle de l’expérience du produit. Cette différence subtile permet à Apple de prendre des décisions architecturales différentes avec ses pièces en silicium. J’ai trouvé cette ligne trouvée sur le site Web d’Apple expliquant que l’étroite intégration des équipes matérielles, logicielles et silicium démontre la manière unique dont les trois groupes collaborent. « Ce qui est vraiment unique chez Apple, c’est que nous ne commençons pas simplement avec une puce ultrarapide et construisons des fonctionnalités autour de celle-ci. Au lieu de cela, nous commençons par une idée d’une expérience formidable que nous aimerions que vous ayez, puis nous travaillons tous ensemble pour lui donner vie. Ce point subtil est souvent négligé au milieu des discussions sur les performances du silicium d’Apple […] L’approche intégrée de conception de produits d’Apple en matière de matériel, de logiciels et de silicium a conduit à de nombreuses avancées en matière d’appareil photo, d’autonomie de la batterie, d’IA, de performances de capture vidéo et même de ProMotion sur iPhone 13 Pro. Apple a un luxe que les autres fabricants de silicium n’ont pas. Ils personnalisent leur architecture et leur conception en silicium spécifiquement pour l’iPhone et la fonctionnalité qu’ils souhaitent que l’iPhone ait. Cela leur permet de dépenser leur budget transistor en fonctionnalités plutôt qu’en performances pures.

Il dit également que les gains de performances annuels ne sont pas vraiment pertinents pour le propriétaire typique d’un iPhone, qui effectue une mise à niveau tous les trois ou quatre ans. C’est donc la troisième chose qu’il met en évidence dans le graphique : les gains sur quatre ans.

Pour en revenir à l’iPhone 5s, Apple a augmenté en moyenne de 133% les performances tous les quatre ans. Le plus intéressant, pour ce cycle iPhone 13, est que les clients Apple venant d’un iPhone X ou Xs vont voir une augmentation de 91% des performances. Notre recherche continue dans la catégorie des smartphones révèle systématiquement que la plupart des clients effectuent une mise à niveau lorsqu’ils sentent que leur appareil actuel est ancien et lent. Ces clients qui effectuent une mise à niveau tous les 3 à 4 ans, ce qui est la norme, verraient entre 80 et 91 % des augmentations de performances au cours de leurs cycles de rafraîchissement. Apple dispose toujours d’une importante base installée de smartphones iPhone 8, X et Xs qui, je pense, mèneront le cycle de l’iPhone 13. Ces clients sont prêts pour une énorme mise à niveau dans leur expérience iPhone totale.

