Les performances de Mercedes donnent de l’espoir à Aston Martin

Otmar Szafnauer dit qu’Aston Martin prend un peu d’espoir dans la performance de Mercedes lors de l’ouverture de la saison.

Les deux équipes n’ont pas réussi à impressionner lors des tests de pré-saison, car il était largement admis que les nouvelles réglementations aérodynamiques les blessaient en raison de leur conception à faible râteau. En fait, Szafnauer lui-même a déclaré qu’Aston Martin avait perdu jusqu’à une seconde par tour face à ses rivaux à rake élevé.

L’équipe a continué de se débattre lors de la première course de la saison à Bahreïn, mais alors que Red Bull avait toujours la voiture la plus rapide, Mercedes semblait faire un pas en avant, remportant finalement la course grâce à Lewis Hamilton.

Compte tenu des similitudes entre leurs conceptions et du fait qu’ils utilisent le même moteur et la même boîte de vitesses, Szafnauer dit que les performances de l’équipe allemande sont encourageantes pour sa propre équipe.

« Je pense que nous devons certainement regarder et voir quel type de temps au tour ils sont capables de faire », a déclaré le directeur de l’équipe Aston Martin.

«Nous avons le même groupe motopropulseur, la même boîte de vitesses, la même suspension arrière, donc s’ils sont capables de faire certains de ces temps au tour, nous devrions être en mesure de nous rapprocher, ce qui nous donne un peu d’espoir.

Aston Martin, alors connue sous le nom de Racing Point, avait le plus souvent la troisième voiture la plus rapide sur la grille en 2020, même si McLaren les a battues en P3 au classement.

Cela ne semble pas être le cas cette année, McLaren, Ferrari et AlphaTauri en particulier paraissant plus forts, tandis qu’Alpine ressemble également à l’équipe de Sebastian Vettel.

Szafnauer pense que les progrès réalisés par leurs concurrents sont une raison aussi importante pour laquelle Aston Martin a abandonné l’ordre que leurs propres difficultés.

« Je pense que beaucoup d’équipes sont beaucoup plus proches de Mercedes cette année qu’elles ne l’étaient l’an dernier, y compris Red Bull, McLaren et Ferrari », a-t-il ajouté.

«Je veux dire, si vous regardez en arrière pour voir où Ferrari était il y a trois mois et où ils en sont maintenant avec Mercedes… jetez simplement un œil aux temps au tour et cela vous donnera une image.

