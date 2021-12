Les performances de stabilisation vidéo de l’iPhone 13 m’impressionnent vraiment

Il m’a fallu un certain temps pour tester les capacités de vidéo de nuit, mais il s’est avéré que ce sont les performances de stabilisation vidéo de l’iPhone 13 qui m’ont vraiment impressionné !

Un ami professionnel de la télévision m’a dit un jour que la prise de vue la plus courante dans un film ou une émission de télévision est celle prise sur un trépied verrouillé…

Les mouvements de caméra ont leur place, bien sûr. Les mouvements de Dolly – où la caméra se déplace vers quelque chose ou s’éloigne de quelque chose – sont des incontournables d’Hollywood. Les plans de grue ou de drone sont couramment utilisés pour créer une variété dramatique ou visuelle. Les walk-and-talks peuvent être incroyablement efficaces dans les drames. Le changement d’angle peut être utilisé à bon escient pour créer un sentiment de malaise ou de tension. Certains vidéastes d’aujourd’hui ont particulièrement tendance à utiliser toutes sortes de mouvements de caméra géniaux.

Mais mon ami a raison – un plan statique est toujours le plus courant que vous verrez dans les images professionnelles, et pour cause. Un plan statique vous permet de cadrer une vidéo avec le même soin que vous apporteriez à une photo fixe, et généralement vous voulez que toute l’attention soit portée sur les acteurs et l’action. Et même si vous souhaitez effectuer un panoramique ou une inclinaison, un trépied est le meilleur moyen d’obtenir un mouvement fluide.

Quand je tourne des vidéos, j’utilise beaucoup des trépieds. J’en ai un mini que j’utilise avec un support pour iPhone si je sais à l’avance que je vais vouloir filmer une vidéo. Mais bien sûr, une grande partie des avantages d’un iPhone est que c’est l’appareil photo que vous avez toujours avec vous, donc parfois les images sont spontanées – et c’est à ce moment-là que je souhaite souvent avoir un trépied.

Mais ce que j’ai découvert dans ce test, c’est que la stabilisation vidéo de l’iPhone 13 offre une stabilité proche du niveau du trépied lors de la prise de vue à main levée, tant que vous faites preuve d’un peu de prudence dans votre position.

Oui, il y a un mouvement visible, mais c’est vraiment très petit. À tel point que bien que j’aie essayé d’ajouter une post-stabilisation dans Final Cut Pro, la différence entre cela et les séquences provenant directement de la caméra est absolument minime. Dans l’exemple de vidéo ci-dessous, vous pouvez voir les images brutes en premier, et la version stabilisée FCP en second.

Pour une utilisation occasionnelle, la stabilisation de l’appareil photo est tout simplement miraculeuse. Est-ce que je l’utiliserais pour quelque chose de plus sérieux, comme des courts métrages ? Je préférerais toujours la stabilité à 100 % d’un trépied pour les prises de vue verrouillées, mais honnêtement, c’est très proche du point auquel je serais prêt à l’utiliser, et je pourrais bien le faire pour les mouvements de panoramique et d’inclinaison, ce qui semblent presque aussi fluides que les prises de vue montées sur trépied.

Le seul domaine où il a échoué était les coups de pied – ceux-ci n’étaient pas meilleurs que ceux que j’ai vus des modèles précédents, et je ne les considérerais pas comme utilisables, donc je n’en ai inclus aucun.

La vidéo cinématographique a fait les gros titres – même si elle n’est certainement pas encore prête pour une utilisation réelle – mais peut-être que la fonction de stabilisation aurait dû être celle qui retiendrait l’attention. C’est vraiment prêt pour une utilisation dans le monde réel.

Regardez la vidéo ci-dessous.

