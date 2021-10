Les performances de Vinicius Jr 2021/22 ont élevé le Brésilien au rang de superstar

Le voyage du Real Madrid à Kiev mardi soir rappelle des temps meilleurs. Leur performance contre Shakhtar Donetsk était totalement dominante, dynamique et collectivement parfaite pour sceller une victoire retentissante 5-0 en Ligue des champions. Ce fut une nuit de convivialité impitoyable, bien qu’un homme se soit distingué par son individualité étonnante – Vinicius Jr.

Les performances de Vinicius Jr 2021/22 ont été torrides et il est rapidement en train de devenir une superstar

Un Wonderkid trouve ses pieds

L’histoire de Vinicius au Santiago Bernabeu depuis son arrivée à l’âge de 18 ans à l’été 2018 a été une déception.

Après un processus de règlement prometteur à son arrivée en Espagne, le Brésilien a marqué sept buts et huit passes décisives en 82 matches de Liga en trois saisons. Au début de la campagne 2020/21, beaucoup s’attendaient à ce que le jeune commence à montrer son potentiel étincelant et étaient devenus frustrés lorsque les choses se sont déroulées différemment.

Hélas, ce n’était pas son heure. Mais il semble que maintenant, c’est certainement le cas.

La saison 2021/22 a apporté avec elle une réincarnation de l’insatisfait Vinicius Jr – celui qui terrorise et balaie les défenses. Lors des huit premiers matches de championnat du Real Madrid, le joueur de 21 ans a inscrit huit buts (cinq buts et trois passes décisives). Le Brésilien apporte enfin le soutien au talisman Karim Benzema qui donne à Los Blancos une profondeur tonitruante dans les positions avancées.

Et, alors que Benzema a remporté le prix de l’Homme du match pour une contribution globale pernicieusement substantielle à la défaite 5-0, c’est Vinicius qui a volé la vedette.

La performance d’une star

Au cours de 45 premières minutes assez frénétiques, le Real s’est retrouvé à juste titre – même si à peu près – 1-0 à la pause. Une reprise féroce du jeu serait nécessaire pour voir sortir le concours. Et c’est ce que le prodige d’Ancelotti, 21 ans, a donné à ses côtés.

Transformant enfin son dribble et son mouvement nets, intouchables et directs en quelque chose de clinique, Vinicius a fait preuve d’une conscience et d’une intelligence brillantes cinq minutes après le début de la seconde mi-temps. Chronométrant sa course inversée à la perfection, l’ailier s’est accroché à la magnifique passe de Luka Modric à la règle à calcul avant de montrer le sang-froid et la détermination qui manquaient auparavant à son jeu.

L’ailier a pris une touche pour se stabiliser, avant d’écraser nonchalamment Anatoliy Trubin pour porter le score à 2-0.

Il a obtenu un doublé rapide avec le moment du match. Reprenant le ballon après la mise à pied de Benzema sur l’aile gauche, Vinicius s’est lancé dans une course fulgurante caractéristique, se faufilant dans les défis des défenseurs impuissants du Shakhtar avant de tirer avec insistance dans le toit du filet sous un angle étroit.

Ce furent quelques secondes époustouflantes de flair Samba, un but dont Ronaldinho aurait été plus que fier, un véritable aperçu de ce qu’est Vinicius. Et juste pour mettre la cerise sur le gâteau, il a complété sa performance avec une passe décisive pour son compatriote Rodrygo.

Ce fut une sortie presque parfaite pour le jeune et l’atteinte d’un niveau auquel il s’est produit pendant une grande partie de la campagne.

Le Real Madrid et Vinicius Jr sont de plus en plus menaçants

Avec Vinicius à ces hauteurs, le Real Madrid a différentes dimensions à son jeu offensif. Cela diffère des 18 mois précédents, au cours desquels Benzema, accablé, avait largement porté la menace offensive autour de ses collègues déprimants.

Maintenant, cependant, ils forment une équipe visiblement en mission; une équipe soudée par l’esprit collectif et renforcée par l’arrogance brillamment efficace et la qualité de leur talent offensif divin.

Benzema a longtemps été une star du côté de Los Blancos et maintenant, il semble que Vincius soit également en train de devenir une superstar.

