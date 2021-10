Les performances des CMA Awards comprendront Ashley McBryde et Carly Pearce Duet

Carly Pearce et Ashley McBryde, frères Osborne, Église Éric, et Mickey Guyton avec Brittney Spencer et Madeline Edwards font tous partie de la première série d’artistes confirmés aujourd’hui pour la 55e CMA Awards.

L’événement aura lieu le mercredi 10 novembre et sera diffusé en direct aux États-Unis depuis la Bridgestone Arena de Nashville de 20 h 00 à 23 h 00 HE sur ABC, la chaîne de télévision de l’événement depuis 2006. Le nouvel animateur de l’émission, comme signalé, est la superstar du country Luc Bryan, lors d’une soirée qui s’annonce déjà pleine de performances remplies de stars et de collaborations surprises.

Les frères Osborne, qui sont nominés pour trois CMA Awards cette année, livreront une performance personnelle de leur album de l’année nominé Squelettes. Church, l’artiste en titre de l’année CMA qui est présélectionné cinq fois cette année, y compris sa nomination pour conserver cette couronne, interprétera sa chanson « Heart on Fire » de son album de l’année nominé Cœur.

de Guyton montée mercurielle, reflétée davantage dans sa nomination pour le nouvel artiste de l’année, sera célébrée alors qu’elle accueille la montante Brittney Spencer et Madeline Edwards pour une collaboration du premier album de Guyton, Remember Her Name. Pearce et McBryde, deux et trois fois nommés respectivement cette année, s’uniront pour interpréter leur duo « Never Wanted to Be That Girl », sorti le mois dernier en tant que deuxième single de Pearce’s 29 : écrit dans la pierre album.

Les autres artistes de la soirée incluront Jimmie Allen, chantant son tube « » Freedom Was A Highway « , Dan + Shay (avec leur smash » » I Should Probably Go To Bed « ), et Blake Shelton, qui interprétera son single actuel » Reviens en Country Boy. D’autres artistes et présentateurs seront dévoilés dans les semaines à venir. Les lauréats seront déterminés lors d’un dernier tour de scrutin par les membres votants de l’AMC éligibles, le scrutin final se terminant le mercredi 27 octobre.