Les performances d’Ethereum ont surpassé les autres crypto-monnaies au cours de la semaine dernière

Ethereum, répertorié comme la deuxième plus grande crypto-monnaie du marché, a augmenté son prix d’environ 12% depuis le 19 octobre. Alors que son rival, Bitcoin, a subi une chute de son prix d’environ 3%. De même, Ethereum a également surperformé les jetons numériques alternatifs, tels que Binance Coin et Cardano, au cours de la semaine dernière.

Cette augmentation du prix d’Ethereum est intervenue avant une mise à jour majeure prévue mercredi, où le réseau Ethereum devrait devenir plus rapide et plus évolutif. Cela pourrait entraîner une baisse des frais de transaction pour les utilisateurs du réseau.

De même, Ethereum a augmenté son prix de 1000% au cours de la dernière année, dépassant l’augmentation de 380% du prix du Bitcoin. Cette énorme augmentation est due à la popularité que le réseau ETH a gagnée pour diverses applications numériques, telles que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

Au moment de la rédaction de cet article, le prix Ethereum s’élève à 4 192,02 $. Source : CoinMarketCap

Les investisseurs utilisent également le marché Ethereum pour s’y positionner. Ceci, face à une éventuelle annonce d’un fonds négocié en bourse (ETF) Ethereum sur le marché boursier américain, selon le fournisseur de liquidités en crypto-monnaie B2C2, dans un rapport récent.

« La SEC a découragé les fournisseurs d’ETF de lancer de nouveaux produits numériques liés à Ethereum, mais la forte demande et la concurrence suggèrent son inévitable. » Le stratège de Bloomberg, Mike McGlone, a déclaré lundi dans un rapport.

Les promesses d’Ethereum 2.0

En août, Ethereum a lancé sa mise à jour tant annoncée appelée « London ». Ce fork ou en anglais « hard fork » représente la première étape sur la voie du réseau Ethereum 2.0. Cette mise à jour a mis en œuvre plusieurs améliorations majeures du réseau de l’ETH, le préparant à la transition. La mise à jour « Londres » est intervenue alors qu’Ethereum continuait de lutter sous le poids des récents booms des marchés DeFi et des jetons non fongibles (NFT).

L’une des fonctionnalités les plus notables de la mise à jour « London » est l’EIP-1559. Ce qui vise à améliorer les taux d’inflation dans le réseau, ainsi qu’à stabiliser les taux de transaction. Pour cela, un système a été mis en place dans lequel les commissions des transactions effectuées sont brûlées au lieu d’être versées directement aux mineurs. Cependant, les mineurs continuent de recevoir des récompenses pour chaque bloc extrait. Et les utilisateurs peuvent volontairement ajouter des « astuces » ou des astuces pour les mineurs pour les transactions et ainsi inciter à la priorité de leur exécution.

Contrairement à Bitcoin, Ethereum n’a pas de plafond sur l’ETH, donc son offre mondiale augmente sans limites. Cela a amené de nombreux investisseurs à s’inquiéter de l’inflation à long terme, en raison de cette croissance sans restriction. L’EIP-1559 ne donne pas à Ethereum un comportement déflationniste, mais il contrôle la vitesse d’expansion de l’offre, créant un équilibre sur le marché.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport