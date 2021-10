Les performances « étranges » des pneus ont laissé Charles Leclerc et Ferrari « confus »

Charles Leclerc a estimé qu’il avait perdu sur un podium en Turquie, mais a admis que lui et Ferrari étaient « confus » par les performances des nouveaux trains de pneus en course.

La majorité des pilotes sont entrés dans la course avant de s’arrêter pour des trains de pneus neufs, mais Leclerc a conservé la tête en piste et a voulu tirer le meilleur parti de son avantage.

Alors que les temps au tour de ses rivaux ne s’amélioraient pas au départ, le Monégasque a été entendu à la radio de l’équipe lui demandant s’il pouvait atteindre la fin de la course sur son ensemble d’intermédiaires d’occasion.

Cependant, il a ensuite été rapidement rattrapé par Valtteri Bottas après une phase de grainage sur le nouveau caoutchouc, qui a laissé Leclerc impuissant et l’obligeant à redescendre en P4.

Alors que le pilote Ferrari a reconnu avoir perdu ce qui aurait été un probable podium parce qu’il s’est arrêté trop tard, il ne regrette pas d’avoir pris le chemin qu’il a fait dimanche.

C’est @Charles_Leclerc P4 et @Carlossainz55 P8 après une course très dure en Turquie Un solide tas de points 💪, bravi Ragazzi#essereFerrari 🔴 #TurkishGP pic.twitter.com/m0cJTHFuHo – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 10 octobre 2021

« C’est très étrange », a déclaré le pilote Ferrari à Sky Sports F1 après la course.

« Je pense que c’était un peu la même chose pour tout le monde et c’est ce qui nous a un peu déconcerté dans notre choix du moment où aller au stand, car j’étais en pneus usés et j’ai entendu à la radio, ils me disaient les temps au tour de Valtteri sur le nouveau jeu d’inters et il n’était pas très rapide au début.

« Je me suis dit : « d’accord, nous pouvons peut-être rester devant avec ces pneus usagés », mais le fait est que, pendant sept tours, ils ont énormément lutté avec le grainage, puis, une fois le grainage terminé, ils ont trouvé beaucoup de rythme.

« Ensuite, une fois qu’ils ont trouvé ce rythme, nous savions fondamentalement que nous devions nous arrêter, alors nous nous sommes arrêtés – mais il était trop tard.

« Puis pour les 10 derniers tours de la course, j’essayais juste d’activer ces inters [but] qui n’a jamais vraiment pris vie.

« Alors c’est un peu dommage car cela nous a fait perdre le podium, mais je ne regrette rien. En Russie, je pense que la communication n’était pas excellente, mais cette fois, la communication était très bonne.

« J’avais une image claire de la course, et je pense que nous avons fait le bon choix – ou ce que nous pensions être le bon choix – à l’époque. Ça n’a pas payé à la fin mais c’est comme ça, c’était une course un peu étrange avec ces pneus.

