Les personnages 4 étoiles ont été divulgués et la date de sortie

La date de sortie de la bannière Genshin Impact Yoimiya est proche et ses personnages 4 étoiles ont peut-être été divulgués.

La mise à jour 2.0 a été la meilleure version à ce jour grâce à l’arrivée d’Inazuma et de sa princesse, Ayaka. Bien que les yeux bleus de princesse soient attendus depuis le lancement complet de miHoYo l’année dernière, il y a deux toutes nouvelles héroïnes qui attendent dans l’ombre pour lui voler la vedette.

Que vous soyez fan de feux d’artifice ou amoureux de Lilypichu, vos envies seront comblées en moins d’une semaine.

Teaser de personnage – « Yoimiya : la reine de l’été sur l’île de Narukami » | Genshin Impact

Quand sort la bannière Yoimiya dans Genshin Impact ?

La date de sortie de la bannière Yoimiya dans Genshin Impact est le 10 août.

C’est à ce moment-là que le souhait de l’événement Ayaka prendra fin, ce qui signifie qu’il ne vous reste que très peu de temps pour gagner la princesse et ses camarades : Ningguang, Yanfei et Chongyun.

Les trois filles sont de fantastiques guerrières Geo, Pyro et Cryo, mais Ayaka est le modèle de piste sur lequel tout le monde enchérit car elle est nouvelle. Elle a été une introduction incroyable à Inazuma, mais – comme tous les animes waifus – son temps en tant qu’objet de la convoitise de tout le monde approche.

Sayu

L’un des personnages confirmés 4 étoiles pour les projecteurs sur Yoimiya est Sayu. Elle remplit un rôle similaire à Rosaria, sauf qu’elle est exprimée par Lilypichu et n’est pas une représentation très généreuse des nonnes.

C’est aussi une petite Ninja en formation dont les fans sont tombés amoureux à cause de la queue et des oreilles de son costume. Non seulement cela, mais elle vient avec les yeux endormis les plus adorables car – comme nous tous – elle préfère dormir plutôt que travailler.

Oh, et comme si ce qui précède ne suffisait pas, elle est aussi le premier personnage d’Anemo à manier un claymore.

Bannière Yoimiya 4 étoiles prédictions de personnages

Les personnages 4 étoiles divulgués pour la bannière Yoimiya dans Genshin Impact sont Diona et Xinyan.

Les fans de Reddit avaient prédit Xinagling, Xingqiu ou Noelle, mais la fuite ci-dessus est une gracieuseté de Sukuna, généralement fiable, sur Twitter. Beaucoup de gens sont déçus par l’absence de Xiangling, les voyageurs espèrent maintenant qu’elle réapparaîtra dans la mise à jour 2.1.

Juste pour rappel, ce qui précède est simplement une fuite. Nous mettrons à jour cet article lorsque l’annonce officielle sera faite par miHoYo.

