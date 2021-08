Les personnages bien-aimés de Disney Channel deviennent enfin des petites amies et les expéditeurs se réjouissent

in

Les fans de Disney Channel se déchaînent sur la dernière mise à jour de la série The Owl House. Plus précisément, ils se déchaînent sur le fait que deux des personnages de la série, Luz et Amity, ont officialisé leur relation dans le dernier épisode. Sur Twitter, les expéditeurs de “Lumity” du monde entier partagent leur enthousiasme face à ce dernier développement.

Dans l’épisode le plus récent de The Owl House, diffusé samedi, Luz et Amity ont exprimé leurs sentiments l’un pour l’autre. Luz, en particulier, a été encouragée par Hooty à dire à Amity ce qu’elle ressent vraiment pour elle. Vers la fin de l’épisode, Luz s’est finalement ouverte à Amity. Elle a commencé par dire qu’elle hésitait à lui dire ce qu’elle ressentait parce qu’elle pensait qu’Amity était trop cool pour elle. À son tour, Amity a déclaré que ce n’était pas le cas. Comme Luz semblait trop nerveuse pour le faire, Amity a fini par lui demander de sortir. Luz était un peu déçue de ne pas avoir pu demander à Amity de sortir, car elle avait trouvé le courage de le faire. Alors, Amity a ensuite permis à Luz de lui demander de sortir, ce qu’elle a accepté. La douce scène s’est terminée avec les deux mains se tenant la main.

Luz + Amity = 🥰🥰🥰 Est-ce le moment le plus magique de #TheOwlHouse à ce jour ? 🦉 #WatchOnDisneyChannel pic.twitter.com/vSXj74b7EI – Disney Channel (@DisneyChannel) 3 août 2021

Considérant que les fans attendaient depuis un certain temps que “Lumity” devienne officiel, ils étaient ravis de voir les deux exprimer leurs sentiments l’un pour l’autre. Naturellement, les fans n’ont pas perdu de temps pour partager leur joie face au dernier développement de “Lumity” sur les réseaux sociaux.

FINALEMENT! Je peux mourir heureux maintenant pic.twitter.com/3afYfJ0C72 – 🎧🌙NightDJ🌙🎧 (Elle/Elle) (@Vampire_Lady_17) 3 août 2021

“Jamais en un million d’années je n’ai pensé que DISNEY aurait le courage de mettre un couple LGBT à l’avant-plan comme protagoniste principal d’un dessin animé pour enfants, mais je suis tellement heureux de le voir”, a écrit un fan. “C’est une scène et un spectacle tellement puissants que j’ai hâte de voir ce qui se passera ensuite.”

Leur magie me guérit💗💜✨ pic.twitter.com/76QtBGvBXg – vick💜🌸 TOH SPOILERS LUMITY CANON MY BELOVED (@realvicktoon) 3 août 2021

Les fans d’Owl House du monde entier ont convenu que ce moment était le rêve d’un expéditeur. Un fan a écrit: “C’est certainement l’une des choses les plus magiques que j’ai vues dans cette émission, nous avons besoin de plus d’émissions comme celle-ci.”

OUI DISNEY CHANNEL TELLEMENT VRAI pic.twitter.com/yKxRleuFML – cher ♡ toh spoilers (@satvrnnrings) 3 août 2021

“Dire que cela m’a fait crier comme une fan girl est un euphémisme”, a écrit un autre fan de “Lumity”. “avoir vu ça quand j’étais enfant m’aurait époustouflé… regarde jusqu’où nous sommes allés et aussi ils sont trop mignons, je les protégerai à tout prix.”

