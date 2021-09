Les personnages communs des Arknights sont étonnamment méta viables

Illustration : / Yostar

Arknights, le jeu de tower defense au succès énorme, fait quelque chose de spécial dans le domaine encombré des jeux de gacha : certains des personnages les plus courants du jeu peuvent aider à franchir des niveaux difficiles que leurs homologues plus rares ne peuvent pas. En donnant aux personnages du prix de consolation des niches uniques, Arknights crée une méta de gameplay plus nuancée et dynamique par rapport aux autres jeux de son genre.

La plupart des jeux de gacha comme celui-ci, alors que vous vous efforcez de constituer une équipe efficace, ont des unités trois étoiles très décevantes et des unités cinq étoiles extrêmement puissantes, ce qui signifie que vous recherchez toujours les personnages les plus puissants pour réussir. Peu importe à quel point les conceptions des personnages de faible rareté sont jolies, je finis généralement par les déchiqueter pour des ressources supplémentaires ou les ignorer pendant des années. Gacha est un genre où la recherche de ressources est la plus grande partie du jeu, donc cela ne semble souvent pas être un bon investissement pour construire mes personnages communs. C’est dommage, car beaucoup d’entre eux dans des jeux comme Dragalia Lost et Fate Grand Order ont des conceptions de personnages et une voix off incroyables. Le gameplay gagne généralement lorsque la disparité de puissance est si grande.

Cependant, ces personnages négligés brillent vraiment dans Arknights, où les mécanismes de jeu permettent aux personnages communs de surpasser les personnages plus puissants dans leur niche. La rareté dans Arknights correspond souvent à un coût de jeu plus élevé : pour utiliser n’importe quel personnage, vous devez payer sur un pool de points qui se régénèrent au fil du temps. Si votre alignement est exclusivement composé de personnages rares, vous ne pourrez peut-être pas en utiliser tant que l’ennemi n’est pas déjà à votre base. Il y a des cartes où j’avais besoin d’un personnage facilement accessible que j’aurais pu déchiqueter dans n’importe quel autre jeu de gacha.

Et c’est vraiment rafraîchissant. J’ai été bloqué sur l’un des chapitres principaux pendant des jours, où la carte m’obligeait à assassiner tous ses mages tout en maintenant les coûts bas. Un ami m’a demandé si je me souvenais de renforcer Melantha. J’étais confus; c’était un personnage commun que j’invoquais régulièrement gratuitement, ce qui m’a immédiatement rebuté. Ma connaissance des conventions du genre gacha m’avait empêché de voir son véritable potentiel.

Melantha est un beatstick. Là où mes rares personnages n’ont pas réussi à tenir la ligne contre les mages puissants, elle les a massacrés. Elle n’avait pas d’autres talents – contrairement à mes rares personnages avec des capacités de jeu difficiles, ses seuls traits notables étaient une attaque élevée, un pool de santé massif et un coût de déploiement bon marché. Mon seul regret de lui avoir donné mes ressources était de ne pas l’avoir fait plus tôt. Melantha est le MVP du contenu difficile.

G/O Media peut toucher une commission

Après qu’elle m’ait aidé à effacer cette carte difficile, j’ai commencé à prendre mes personnages de faible rareté plus au sérieux. Il y avait des cartes où mon mage commun était le seul personnage qui pouvait assassiner des ennemis aériens à temps. L’un de mes lanciers communs avait une défense respectable, ce qui l’a aidée à tanker des vagues d’ennemis jusqu’à ce que je puisse faire sortir ses coéquipiers plus puissants. Investir dans mes unités moins chères a ouvert des possibilités de jeu entièrement nouvelles.

Il est juste de dire que le gameplay unique d’Arknights lui permet d’intégrer plus facilement des personnages de faible rareté dans la méta, mais je souhaite que davantage de jeux de gacha fassent davantage pour rendre leurs personnages communs viables. Quand tant de personnages de faible rareté ont de beaux doublages et de beaux designs, il est dommage que la plupart des joueurs les considèrent à juste titre comme des prix de consolation, ou ne leur accordent jamais l’attention qu’ils méritent.

Même les stagiaires d’une organisation de sécurité paramilitaire méritent de briller.