Les personnages de Gossip Girl ont des comptes Instagram privés avec des détails de redémarrage

Jordan alexandre

L’actrice et chanteuse Jordan Alexander jouera Julien Calloway et avant d’apparaître sur Gossip Girl, il a participé à The Sacred Lies: The Signing Bones.

Son Instagram secret est : @juliencalloway



Son mot est : Influencer

Savannah lee

Smith donnera vie Monet de Haan et c’est sa première apparition officielle à l’écran. Les fans de Bounce pensent que ce sera la nouvelle version de Blair Waldorf.

Son Instagram secret est : @monetdehaan



Son mot est : Puissance

Tavi gevinson

Gevinson, le rédacteur en chef du magazine Rookie, passe de l’édition à la comédie. Dans le redémarrage de Gossip Girl, elle jouera Kate Keller.

Il n’a pas d’Instagram secret. Son mot est : Ambition