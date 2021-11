Les personnages de la trilogie Star Wars Sequel ont un avenir, selon Kathleen Kennedy

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, qui vient de prolonger son contrat avec la société pour trois ans supplémentaires, a laissé entendre dans une nouvelle interview que le monde de Star Wars n’a pas vu le dernier des héros de la suite Rey, Finn et Poe. Bien qu’il ne semble pas encore y avoir de plans solides pour les héros de Résistance qui terminent la saga, il semble que Lucasfilm souhaite étendre leurs histoires.

Kennedy a répondu à la question sur les personnages de la suite dans une récente interview avec Empire Magazine. « Ce ne sont certainement pas des personnages que nous allons oublier », a-t-elle déclaré à propos de Rey de Daisy Ridley, Poe d’Oscar Isaac et Finn de John Boyega. « Ils vivront, et ce sont des conversations qui se déroulent également avec l’équipe créative. »

Depuis la sortie de Rise of Skywalker avec une réponse critique médiocre en 2019, la franchise Star Wars a pivoté pour explorer sa galaxie à travers des émissions de télévision Disney +, y compris le prochain Book of Boba Fett et la série très attendue Obi Wan Kenobi. Rogue Squadron, le film qui devait être la prochaine sortie cinématographique de Star Wars après Rise of Skywalker, a récemment été retiré du calendrier de production de Disney en raison de conflits avec le calendrier de la réalisatrice Patty Jenkins.

On ne sait pas si Lucasfilm envisage de poursuivre les histoires de personnages consécutifs dans de nouveaux films, des émissions de télévision Disney + ou même sous forme animée. Comme le rapporte Slash Film, aucune des stars de la suite ne semble particulièrement désireuse de reprendre ses rôles dans Star Wars, surtout s’il a été produit pour le petit écran. Oscar Isaac et John Boyega ont tous deux déclaré catégoriquement qu’ils n’étaient pas intéressés à jouer dans des émissions Disney +, tandis que Daisy Ridley a déclaré qu’elle pensait que Rise of Skywalker était un « grand proche » de l’histoire de Rey.

Il est possible que le trio soit refondu dans des rôles plus âgés ou représenté dans des émissions d’animation comme cela a été fait avec la trilogie précédente Clone Wars en 2008. En fait, Poe Dameron est déjà apparu comme un personnage secondaire dans Star Wars : Résistance émission animée, qui mettait également en vedette le général Hux, le capitaine Phasma et même le général Leia.