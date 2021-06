Les personnages de Spirit Untamed de Jake Gyllenhaal et Julianne Moore ont subi de nombreux changements amusants dans les coulisses

Contrairement à un plateau où une fois que vous avez choisi vos costumes et votre décor, vous êtes prêt à rouler, DreamWorks a eu la possibilité de jouer avec la conception de ses personnages tout au long du processus et a beaucoup changé les choses avec tante Cora. Moore a partagé que l’âge de son personnage avait radicalement changé tout au long de la production, passant d’une femme plus âgée à un personnage beaucoup plus jeune. Jake Gyllenhaal s’est lancé dans la conversation en expliquant sa propre expérience avec son personnage et ses propres souvenirs amusants :