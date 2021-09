Les personnages de Star Wars: Visions pourraient-ils apparaître dans le Canon Live-Action? Voici ce que dit le producteur

Donc, pour l’instant, il ne semble pas que nous devrions nous attendre à ce que quelqu’un de Star Wars: Visions apparaisse dans des endroits comme The Book of Boba Fett ou Rogue Squadron. Pour être juste, avec certains de ces courts métrages se déroulant avant ou après l’ère Skywalker Saga, il serait plus difficile de les intégrer à la plupart des projets d’action en direct qui ont été annoncés. Cela dit, Visions vient juste de sortir, et Disney et Lucasfilm pourraient remarquer dans les mois à venir que certains acteurs de ces courts métrages reçoivent plus d’attention que d’autres de la part des fans.