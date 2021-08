The Suicide Squad est enfin là, et c’est plein de surprises… y compris certains personnages. Le film réalisé par James Gunn sert de suite autonome à Suicide Squad de 2016. Cela signifie essentiellement que c’est une suite, mais si vous n’avez pas vu le premier film, vous pouvez regarder celui-ci sans vous perdre.

Ils peuvent sembler être le même film, mais celui-ci a un “Le” dans le titre et l’autre pas. Donc, vous voyez… ils sont en fait très différents. Très bien, l’une des vraies plus grandes différences est que certaines stars du premier film ne sont pas dans celui-ci comme Will Smith et Jared Leto. Mais nous avons encore de nouveaux ajouts comme Idris Elba et Pete Davidson (srsly).

Je veux dire, c’est un casting de super-stars :

Impressionné ? Même. Voici une ventilation complète des personnages de The Suicide Squad:

Bloodsport (Idris Elba)

Pourquoi, bonjour, M. Elba. Euh, je veux dire Bloodsport. Désolé, j’ai été un peu distrait en voyant Idris Elba sur mon écran pendant des heures ! Si vous connaissez le canon de DC, alors vous savez que Bloodsport a tiré sur Superman avec une balle de Kryptonite … il est donc un méchant.

Fait amusant: Idris a été initialement choisi pour remplacer Will Smith en tant que Deadshot, mais DC lui a ensuite donné son propre personnage.

Harley Quinn (Margot Robbie)

Harley a-t-il même besoin d’une introduction? Le supervillain était dans le premier film de Suicide Squad, Birds of Prey, et est maintenant l’un des personnages principaux de The Suicide Squad.

Pacificateur (John Cena)

John Cena est un pro du cinéma d’action, amirite ? Il joue un tueur qui veut vraiment la paix. Il a un cœur en or, un peu (d’accord, pas vraiment).

Rick Flag (Joel Kinnaman)

Rick Flag est de retour, mais cette fois avec un peu de flair ! Il est plus léger dans ce film qu’il ne l’était dans le premier. Même les méchants ont besoin d’un soulagement comique, tu sais ?

King Shark (voix de Sylvester Stallone)

Le grand Sylvester Stallone exprime un hybride poisson-humain mangeur d’hommes. Il n’y a vraiment pas grand-chose d’autre que je puisse dire à ce sujet.

Amanda Waller (Viola Davis)

Viola est le * patron * en tant que directeur d’ARGUS qui dirige le programme Task Force X.

Capitaine Boomerang (Jai Courtney)

Captain Boomerang est un peu détraqué TBH. C’est un voleur total, mais il a un accent australien envoûtant, alors nous allons le laisser s’en tirer.

Et n’oublions pas Blackguard, joué par nul autre que Pete Davidson, Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Weasel (Sean Gunn), Thinker (Peter Capaldi) et bien d’autres. Pour tous les voir, il suffit de regarder le film, k? On dirait que ça va être vraiment bien.

The Suicide Squad est maintenant sorti en salles et HBO Max.

