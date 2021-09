Les personnages ressuscités continuent d’être piégés dans les limbes

Amazon n’est pas amusé. Capture d’écran : Blizzard

Diablo II: Resurrected a été lancé la semaine dernière avec une multitude de bugs et de problèmes ennuyeux, comme c’est la tradition de Blizzard. Alors que de nombreux problèmes provoquant des plantages et arrêtant la progression ont été corrigés, d’autres joueurs continuent d’être en proie à un bug qui empêche leurs personnages de rejoindre les parties.

Comme l’ont rapporté les braves gens de Rock Paper Shotgun, les joueurs de Diablo II: Ressuscité sont confrontés à des blocages de personnages depuis la version remasterisée du classique 2000 lancée mardi dernier. Lorsque les joueurs concernés tentent d’entrer dans une partie, ils reçoivent un message « Échec de l’entrée en jeu, ce personnage est déjà dans une partie sur le serveur » et sont incapables de jouer.

Lire la suite : Diablo II : Ressuscité est surtout Diablo II, pour le meilleur ou pour le pire

Fondamentalement, le jeu ne semble pas s’enregistrer lorsque les personnages concernés quittent une partie, de sorte que les serveurs pensent qu’ils sont toujours en cours de lecture. À en juger par le fil de réponses de plus de 4 000 sur les forums Blizzard et la prépondérance des mentions du message d’erreur sur Twitter, c’est un problème relativement répandu.

Blizzard est conscient du problème de verrouillage des personnages, mais ne semble pas encore le maîtriser. Les serveurs Diablo II: Resurrected ont été brièvement arrêtés dimanche pour résoudre le problème, mais certains joueurs restent bloqués. Selon le service client de Blizzard, les développeurs de Twitter s’efforcent de libérer des personnages toujours bloqués dans des jeux fermés.

G/O Media peut toucher une commission

Le problème de verrouillage des personnages et divers autres bugs de sauvegarde et de plantage du jeu ont contribué à ce qui a été un lancement relativement difficile pour Diablo II: Resurrected. En plus des problèmes techniques, c’est aussi le premier jeu majeur d’Activision Blizzard lancé depuis la révélation du procès contre la société. Déposé par le California Department of Fair Employment and Housing, il détaille des antécédents d’abus, de harcèlement et de discrimination à l’encontre des employées de l’entreprise.

S’adressant aux joueurs qui hésitent à soutenir Activision Blizzard à la lumière du procès accablant, le directeur de la conception de Diablo II: Resurrected, Rob Gallerani, a récemment déclaré que ceux qui hésitent à acheter le jeu devraient “faire ce qu’ils pensent être juste”.