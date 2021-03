LONDRES – Alors que les magasins de détail non essentiels en Angleterre se préparent à rouvrir le 12 avril, le groupe de campagne Save the Streets appelle le gouvernement à aider à stimuler la fréquentation et à soutenir les magasins indépendants les plus durement touchés.

La campagne est soutenue par de nombreuses personnalités populaires des industries britanniques de la mode et de la beauté, notamment Mary Portas, Charlotte Tilbury, Charlie Casely-Hayford et Henry Holland, dont le propre label a fermé ses portes juste avant l’épidémie de COVID-19. Le British Fashion Council a également donné son approbation au projet.

Dans le cadre de l’initiative Save the Streets, le gouvernement serait invité à couvrir 50 pour cent du coût des biens achetés chez les détaillants indépendants, plafonné à 10 livres. Le programme serait ouvert aux acheteurs dans les magasins physiques de moins de 10 employés et serait disponible du lundi au mercredi, pendant un mois complet en été.

Le modèle reflète le programme Eat Out to Help Out du chancelier britannique Rishi Sunak, introduit l’été dernier pour redynamiser le secteur de la restauration une fois le verrouillage levé. Ce programme a ensuite été critiqué, car l’afflux de chasseurs de bonnes affaires dans les restaurants était lié à la hausse des cas de COVID-19 que le Royaume-Uni a connus fin août et septembre et a coûté plus de 849 millions de livres.

Le groupe de campagne a déclaré qu’il souhaitait que le gouvernement finance le programme en imposant une taxe de vente aux détaillants en ligne, qui ont pu continuer à fonctionner tout au long du verrouillage. On estime que les entreprises indépendantes de brique et de mortier ont perdu 22 milliards de livres de ventes au cours de la dernière année.

Selon Ross Bailey, directeur général du marché de détail Appear Here, et un autre soutien majeur de la campagne, la réouverture ne garantit pas que les acheteurs reviendront dans les magasins, donc un soutien supplémentaire est nécessaire pour que ces entreprises aient une chance de survivre. .

«Il ne sert à rien de sortir du verrouillage s’il n’y a rien à ouvrir. Nous nous trompons en pensant que tout ira bien pour les détaillants indépendants une fois qu’ils rouvriront le 12 avril », a déclaré Bailey. «Les dégâts ont été causés au cours des 12 derniers mois. Il est maintenant de la responsabilité du gouvernement de soutenir ces entreprises et de s’assurer qu’elles ont une chance de rebondir.

Tilbury, dont l’activité de commerce électronique a explosé pendant le verrouillage, est également convaincu de l’importance du commerce de détail physique. Elle a également exprimé son soutien au programme.

«À l’heure actuelle, les détaillants indépendants ont besoin de nous pour continuer à partager leur magie. Lorsque vous achetez dans un magasin indépendant, vous ne soutenez pas seulement nos grandes rues et nos communautés locales, vous contribuez à créer un esprit communautaire, et cela a le pouvoir de changer le monde pour le mieux.