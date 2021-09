Les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent ouvrir un compte NPS maintenant – Connaître les nouvelles règles

Les abonnés qui ont fermé plus tôt leurs comptes NPS sont autorisés à ouvrir un nouveau compte NPS conformément aux normes d’éligibilité en raison de l’augmentation de l’âge.

Par Anil Chopra

La bonne nouvelle est que désormais les personnes âgées de plus de 65 ans (jusqu’à 70 ans) sont également autorisées à ouvrir un compte du système national de retraite (NPS). Auparavant, l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) avait augmenté l’âge maximum d’adhésion au NPS de 60 à 65 ans. Désormais, tout citoyen indien, résident ou non-résident et citoyen indien d’outre-mer (OCI) âgé de 65 à 70 ans peut également rejoindre NPS et continuer ou reporter son compte NPS jusqu’à l’âge de 75 ans.

À l’avenir, toute personne âgée de 18 à 70 ans pourra ouvrir un compte NPS. Les abonnés qui ont fermé plus tôt leurs comptes NPS sont autorisés à ouvrir un nouveau compte NPS conformément aux normes d’éligibilité en raison de l’augmentation de l’âge.

Les nouvelles règles concernant l’âge d’entrée profiteront aux personnes âgées, en particulier à celles qui souhaitaient ouvrir le compte et épargner pour leurs besoins post-retraite. En investissant dans le NPS, ils peuvent désormais planifier une pension régulière jusqu’à leur vie. Le montant investi dans le NPS s’accompagne également d’avantages fiscaux et aide les seniors à économiser de l’impôt. Lors de l’ouverture d’un compte NPS, un compte de niveau I est ouvert automatiquement, tandis que le compte de niveau II peut être ouvert pour conserver la liquidité de l’épargne car il n’a pas de période de blocage.

Même pendant la retraite, il faut allouer de l’argent aux actions en tenant compte de l’espérance de vie et de l’inflation. Le NPS vous donne la possibilité d’allouer des fonds entre des actions et des options de dette comme les titres du gouvernement et les obligations d’entreprise pour gérer l’inflation pendant la retraite. Ceux qui rejoignent NPS au-delà de l’âge de 65 ans, peuvent exercer le choix de PF (Fonds de pension) et d’allocation d’actifs avec une exposition maximale aux actions de 15% et 50% sous Auto et Active Choice respectivement.

Les conditions de sortie pour les abonnés rejoignant NPS au-delà de 65 ans seront les suivantes :

une. La sortie normale se fera après 3 ans : Si quelqu’un rejoint le NPS après l’âge de 65 ans, la période d’immobilisation minimale sera de 3 ans. Cependant, le retrait de l’intégralité du corpus n’est pas autorisé et l’abonné ne peut effectuer que jusqu’à 60 % de retraits en franchise d’impôt. Sur le solde de 40 pour cent, la pension ou rente obligatoire sera payée par une compagnie d’assurance-vie. Si le corpus est égal ou inférieur à Rs 5 lakh, l’abonné peut choisir de retirer la totalité du patrimoine retraite accumulé en une somme forfaitaire. Dans ce cas, 60% du montant du retrait sera considéré comme Hors Taxe et le solde 40% sera ajouté au revenu imposable du souscripteur.

b. Une sortie avant la fin des 3 ans sera considérée comme une sortie prématurée : Dans le cas où une personne rejoignant le NPS après l’âge de 65 ans souhaite se retirer avant la compétition de 3 ans, un retrait non imposable jusqu’à 20 pour cent ne sera autorisé. Sur le solde pension ou rente viagère obligatoire. Si le corpus est égal ou inférieur à Rs 2,5 lakh, le souscripteur peut choisir de retirer la totalité du patrimoine retraite accumulé en une somme forfaitaire. Ici encore, 60% du montant sera libre d’impôt et le solde imposable.

Il existe également des avantages fiscaux pour les abonnés au NPS. La contribution versée au NPS donne non seulement droit à une déduction en vertu de l’article 80 CCD (1) jusqu’à une limite de Rs 1,5 lakh par exercice, mais elle s’accompagne également d’un avantage fiscal supplémentaire en vertu de l’article 80CCD (1B) jusqu’à Rs 50 000 par exercice. Pour ceux qui rejoignent le NPS après l’âge de 65 ans, l’avantage est en termes de meilleurs taux de rente par rapport aux personnes plus jeunes. Les taux de rente pour une personne de 65 ans sont meilleurs que les taux de rente pour une personne de 55 ans. Pour ceux qui cherchent à rejoindre le NPS après 65 ans, l’objectif ne devrait pas être d’économiser uniquement de l’impôt mais de créer un corpus pour compléter la pension pendant les années de retraite.

(L’auteur est directeur du groupe – Bien-être financier, Bajaj Capital)

