Les personnes atteintes de Covid peuvent aider à éviter l’intubation et même sauver des vies

26/09/2021 à 15h13 CEST

Une enquête espagnole menée par une équipe de l’hôpital Puerta de Hierro de Majadahonda, à Madrid, et financée par le Fonds COVID de l’ISCIII, a analysé l’utilisation de plasma de personnes convalescentes d’une infection par le SRAS-CoV-2 pour traiter certains patients entrés par Covid -19.

Les résultats indiquent un effet favorable du plasma car il semble éviter le besoin de ventilation mécanique et réduit le risque de décès chez certaines personnes admises avec l’infection dans la première semaine suivant l’apparition des symptômes.

Ces conclusions, qui viennent d’être publiées dans la revue internationale Journal of Clinical Investigation, sont issues d’un essai clinique multicentrique auquel 350 patients de 27 hôpitaux espagnols ont participé.

L’utilisation de plasma provenant de dons de personnes convalescentes d’infections utilisées pour traiter la même infection chez d’autres personnes n’est pas nouvelle.

Ce traitement possible consiste en une transfusion au patient infecté de plasma provenant du sang de personnes qui ont passé le COVID-19 et se sont rétablies.

Du point de vue biologique, elle trouve son explication dans la « transmission d’anticorps » des personnes guéries de la maladie aux patients qui commencent à en souffrir.

À ce jour, les différents essais cliniques n’avaient pas permis d’identifier le groupe de personnes pouvant bénéficier de ce traitement. Mais l’étude maintenant publiée identifie des groupes de patients pour lesquels ce traitement pourrait être bénéfique.

Identifier les patients

D’après les résultats de l’analyse effectuée en Espagne, l’utilisation de plasma de convalescence pourrait être utile chez les patients admis dans les premiers jours après l’apparition des symptômes et qui n’ont pas développé d’anticorps.

Dans ces cas et à condition que la plaste soit utilisée avant qu’ils ne développent une maladie grave, elle évite l’aggravation, la nécessité d’intuber le patient et, à terme, réduit son risque de décès.

Les résultats d’amélioration apparaissent dès 14 jours après le traitement et atteignent une signification statistique à 28 jours.

Plus précisément, le traitement réduit le besoin de ventilation mécanique ou le décès de plus de 50 % (8,4 % des patients du groupe plasma dans les catégories de gravité susmentionnées contre 17,0 % dans le groupe témoin à 28 jours).

Cette amélioration débute dès 14 jours (11,7% dans le groupe traitement versus 16,4% dans le groupe sans plasma).

Cristina Avendaño-Solá et Rafael Duarte, les principaux auteurs de la recherche, considèrent que les résultats sont importants pour deux raisons.

La première est qu’elle permet d’identifier le groupe de patients chez qui l’utilisation précoce du plasma modifie significativement le pronostic de la maladie.

Et d’autre part, elle permet d’orienter en toute sécurité l’usage de cette alternative thérapeutique, qui n’est ni efficace ni recommandée pour toutes les personnes infectées.

En fait, les chercheurs soulignent que le plasma ne doit pas être utilisé sans discernement, surtout lorsque la probabilité d’une maladie grave après l’infection a considérablement diminué après la vaccination.

Selon les données obtenues à ce jour, les patients immunodéprimés ayant des difficultés à développer leur propre réponse immunitaire après le vaccin ou l’infection naturelle, et qui ont un pronostic plus défavorable, pourraient bénéficier de ce type de plasma.

Avec ces résultats, des informations précieuses sont ajoutées sur l’un des traitements possibles du Covid-19 qui ont été étudiés et débattus depuis le début de la pandémie.

Les auteurs rappellent qu’après un certain enthousiasme initial pour l’utilisation du plasma, la confiance s’est refroidie après plusieurs études qui n’ont trouvé aucune preuve de l’efficacité du plasma chez les patients atteints de Covid avancé.

Caractéristiques du plasma de convalescence

Une fois confirmé qu’il n’est pas utile pour les cas avancés, la recherche et l’utilisation du plasma se concentrent sur certains patients aux premiers stades de la maladie.

Une autre voie d’étude est les caractéristiques du plasma qui est administré. Les auteurs de la recherche expliquent que les connaissances actuelles indiquent clairement que plasma utilisé comme thérapie possible il ne doit pas provenir d’une collection aveugle de convalescents, et qu’il est essentiel de garantir certaines caractéristiques.

Par exemple, doit contenir des concentrations adéquates d’anticorps neutralisants, un travail d’analyse qui, dans l’étude maintenant publiée, a été réalisé par le Centre national de microbiologie de l’ISCIII.

Une autre caractéristique intéressante du plasma est sa capacité neutralisante contre le variant du virus qui cause la maladie chez le patient auquel il est administré, si le plasma a été obtenu auprès de donneurs venant de vaincre la maladie dans la même zone géographique que le patient.

Cet avantage possible du plasma s’étend à de nouvelles variantes qui pourraient échapper à l’immunité développée par la population contre les variantes précédentes, soit par vaccination, soit après infection naturelle.

En ce qui concerne l’avenir à court terme de l’utilisation possible du plasma de personnes convalescentes, les auteurs de ce travail mettent en avant les efforts des milliers de donneurs qui ont fabriqué le plasma utilisé dans cette étude, des patients et des familles, ainsi que des chercheurs disponible.

Il existe diverses initiatives internationales, auxquelles participe l’essai espagnol, qui regrouperont les données générées par ces essais cliniques et les réanalyseront dans le but, par exemple, de déterminer des questions telles que leur utilité dans différents groupes de patients : personnes immunodéprimées , avec des marqueurs de mauvais pronostic en termes de leur propre réponse immunitaire et aux stades précoces de la maladie.