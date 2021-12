Les personnes ayant ces problèmes ne devraient pas boire de café selon une étude, surtout après un certain âge | Vie

Certaines personnes ont des problèmes qui peuvent être exacerbés si elles boivent deux tasses de café ou plus par jour.

Combien de café buvez-vous chaque jour ? Savez-vous si cela vous convient ? C’est une boisson très populaire qui accompagne les premiers instants de la matinée pour de nombreuses personnes, même si ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour la boire, mais comme le montre une étude récente, elle n’est pas recommandée pour tout le monde.

Que toutes les boissons ne conviennent pas à tout le monde a été expliqué dans une étude à laquelle ont participé le Centre de recherche biomédicale en physiopathologie en réseau de l’obésité et de la nutrition (CIBEROBN), l’Université Rovira i Virgili et l’Hôpital universitaire Joan XXIII de Tarragone. , tel que publié dans Idéal.

Comme ils l’ont découvert dans leurs recherches, le café peut nuire ou augmenter la détérioration de la fonction rénale de personnes entre 55 et 75 ans qui souffrent de obésité et problèmes cardiovasculaires.

Depuis le XVe siècle, nous consommons du café torréfié et moulu. Si vous voulez rester fidèle à la tradition, rien de mieux que de la préparer vous-même à la maison. Cafetières goutte à goutte ou machines à café à capsules modernes, laquelle préférez-vous ?

Pour analyser tout ça 5 800 patients ont été suivis dans 23 centres de recherche et au moyen de questionnaires, ils ont détaillé leurs habitudes alimentaires et leur état de santé. Les résultats ont montré anomalies de la filtration glomérulaire dépendantes du rein.

Comme indiqué, les personnes qui répondent au profil expliqué et boivent plus de deux tasses de café par jour souffrent une nouvelle détérioration du taux de filtration glomérulaire que ceux qui prennent moins ou rien. Et cela peut entraîner des problèmes rénaux au fil du temps.

S’ils ne veulent pas éviter le café, il a également été constaté que les cafés décaféinés ne souffrent pas tant de problèmes, une solution qui peut être recommandée pour ces personnes. Bref, si vous rencontrez le profil qu’ils ont analysé, le même vous devriez repenser votre consommation de café.