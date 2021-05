Les personnes entièrement vaccinées peuvent en grande partie abandonner les masques à l’intérieur ⋆ .

Dans le but de renvoyer le pays vers une vie prépandémique, les Centers for Disease Control and Prevention jeudi ont assoupli les directives de port de masque à l’intérieur pour les personnes entièrement vaccinées, leur permettant de cesser en toute sécurité de porter des masques à l’intérieur dans la plupart des endroits.

Les nouvelles directives appellent toujours à porter des masques dans les environnements intérieurs bondés comme les bus, les avions, les hôpitaux, les prisons et les refuges pour sans-abri, mais aideront à ouvrir la voie à la réouverture des lieux de travail, des écoles et d’autres lieux – même en supprimant le besoin de masques ou de distanciation sociale pour ceux qui sont complètement vaccinés.

«Nous avons tous rêvé de ce moment – où nous pourrons retrouver un certain sens de la normalité», a déclaré Dr Rochelle Walensky, le directeur du CDC.

Le CDC ne recommandera également plus que les personnes entièrement vaccinées portent des masques à l’extérieur dans la foule. L’annonce intervient alors que le CDC et l’administration Biden ont été confrontés à des pressions pour assouplir les restrictions sur les personnes entièrement vaccinées – les personnes qui ont dépassé de deux semaines leur dernière dose de vaccin COVID-19 requise – en partie pour souligner les avantages de se faire vacciner.

Lire la suite: Kizzmekia Corbett, concepteur de vaccins, emmène la recherche sur les coronavirus à Harvard

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, prend la parole lors d’un sous-comité spécial de la Chambre sur la crise du coronavirus sur la colline du Capitole à Washington, le jeudi 15 avril 2021 (Amr Alfiky / The New York Times via AP, Pool )

Walensky a annoncé les nouvelles orientations jeudi après-midi lors d’un briefing de la Maison Blanche, affirmant que le changement tant attendu est dû au fait que des millions de personnes se font vacciner – et basé sur les dernières données scientifiques sur l’efficacité de ces vaccins.

«Quiconque est complètement vacciné peut participer à des activités intérieures et extérieures – grandes ou petites – sans porter de masque ni s’éloigner physiquement», a déclaré Walensky. «Si vous êtes complètement vacciné, vous pouvez commencer à faire les choses que vous aviez arrêtées à cause de la pandémie.»

La nouvelle orientation intervient alors que la campagne agressive de vaccination américaine commence à porter ses fruits. Les cas de virus aux États-Unis sont à leur plus bas taux depuis septembre, les décès sont à leur plus bas niveau depuis avril dernier et le taux de positivité des tests est au plus bas depuis le début de la pandémie.

À ce jour, environ 154 millions d’Américains, soit plus de 46% de la population, ont reçu au moins une dose de vaccins COVID-19 et plus de 117 millions sont entièrement vaccinés. Le rythme des nouvelles vaccinations a ralenti ces dernières semaines, mais avec l’autorisation mercredi du vaccin Pfizer pour les enfants de 12 à 15 ans, une nouvelle rafale de doses est attendue dans les prochains jours.

Il y a à peine deux semaines, le CDC a recommandé que les personnes entièrement vaccinées continuent de porter des masques à l’intérieur dans tous les contextes et à l’extérieur dans les grandes foules.

Lors d’une réunion virtuelle mardi sur les vaccinations avec un groupe bipartite de gouverneurs, le président Joe Biden a semblé reconnaître que son administration devait faire plus pour modéliser les avantages de la vaccination.

«Je voudrais dire que nous avons des gens complètement vaccinés; nous devrions commencer à agir comme ça », Utah Gov. Spencer Cox, un républicain, a déclaré à Biden. «Et c’est une grande motivation pour que les non-vaccinés veuillent se faire vacciner.»

En savoir plus: Les pharmacies Publix proposent des vaccins COVID sans rendez-vous dans 7 États

Ashia Rivers, 17 ans, de Havre De Grace, Maryland, reçoit sa première dose du vaccin Pfizer contre le coronavirus. (Photo par Chip Somodevilla / .)

«Bon point», a répondu Biden. Il a ajouté: «Nous allons passer à autre chose dans un instant.»

L’assouplissement des directives pourrait ouvrir la porte à la confusion, car il n’y a pas de moyen infaillible pour les entreprises ou autres de faire la distinction entre ceux qui sont entièrement vaccinés et ceux qui ne le sont pas.

Walensky a déclaré que les preuves provenant des États-Unis et d’Israël montrent que les vaccins sont aussi fortement protecteurs dans le monde réel qu’ils l’étaient dans les études précédentes, et que jusqu’à présent, ils continuent de fonctionner même si certaines versions mutées inquiétantes du virus se propagent.

Plus les gens continueront de se faire vacciner, plus les infections chuteront rapidement – et plus il sera difficile pour le virus de muter suffisamment pour échapper aux vaccins, a-t-elle souligné, exhortant toutes les personnes de 12 ans et plus qui ne sont pas encore vaccinées à s’inscrire.

Et tandis que certaines personnes contractent encore le COVID-19 malgré la vaccination, Walensky a déclaré que c’était une preuve rare et citée que ces infections avaient tendance à être plus bénignes, plus courtes et plus difficiles à se propager à d’autres. Si une personne vaccinée développe des symptômes du COVID-19, elle doit immédiatement remettre son masque et se faire tester, a-t-elle déclaré.

Il y a quelques mises en garde. Walensky a encouragé les personnes dont le système immunitaire est affaibli, par exemple à cause de transplantations d’organes ou de traitements contre le cancer, à parler avec leurs médecins avant de se débarrasser de leurs masques. C’est à cause de l’incertitude persistante quant à savoir si les vaccins peuvent stimuler un système immunitaire affaibli ainsi que des vaccins normaux et sains.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager