Les personnes hospitalisées pour coronavirus au Portugal chutent en dessous de mille pour la première fois en cinq mois

Les hôpitaux portugais ont admis 980 personnes avec Covid-19, la première fois que cet indicateur tombe en dessous de mille en cinq mois, en une journée avec 564 infections et 19 décès.

Selon le dernier bilan de la Direction générale de la santé (DGS), le nombre d’hospitalisés diminué chez 66 patients, jusqu’à 980, un chiffre qui est le chiffre le plus bas depuis le 14 octobre.

De ce total, 253 personnes ils sont en réanimation, 13 de moins que la veille.

Le chiffre est très proche de 245 lits en USI occupés pour les patients atteints de coronavirus que les spécialistes portugais marquent comme une « ligne rouge ».

Le Portugal, qui compte un peu plus de 10 millions d’habitants, s’additionne depuis le déclenchement de la pandémie 813716 infections et 16 669 décès.

Sur le point de se désaccorder

Deux mois après l’entrée en vigueur de l’emprisonnement général du pays, les Portugais commenceront leur désescaladé lundi prochain, bien que timidement.

Pour le moment, ils retourneront à l’école les étudiants jusqu’à 9 ans et l’ouverture de librairies, de coiffeurs, de concessionnaires et de biens immobiliers seront autorisés, en plus de laisser le commerce non essentiel effectuer des services de vente à la porte des établissements, sans entrer à l’intérieur.

Le plan dedésarroi Il a été présenté jeudi dernier par le Premier ministre, António Costa, et le décret a été signé ce samedi par le président, Marcelo Rebelo de Sousa.

En tant que membre de stratégie d’exploration que le gouvernement lancera lors de la réouverture, à partir de ce samedi, les pharmacies sont autorisées à vendre des tests antigéniques rapides sans ordonnance.

Il s’agit d’un « régime exceptionnel et temporaire » autorisé pour une période de six mois.

Pas de lots suspects d’AstraZeneca

Après que plusieurs pays européens ont suspendu le vaccin AstraZeneca par mesure de précaution après avoir détecté des cas de thrombose, la DGS et l’agence portugaise des médicaments, Infarmed, ont rapporté qu’au Portugal les lots suspects n’ont pas été distribués.

Le Portugal a également revu cette semaine ses recommandations sur ce vaccin, qui est également indiqué pour plus de 65 ans.

Un total de 334195 personnes ils sont déjà complètement vaccinés dans le pays et 479 185 autres ont reçu la première dose.