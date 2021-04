Les personnes infectées même après avoir été vaccinées: voici ce que cela signifie

Selon les données de l’ICMR jusqu’au 21 avril, le vaccin Covishield avait été administré 11,6 crore fois.

Vaccination contre le coronavirus: Le programme de vaccination en Inde est en cours depuis trois mois et devrait entrer dans la troisième phase dans le mois à venir, toutes les personnes de plus de 18 ans étant autorisées à se faire vacciner et, espérons-le, être protégées du coronavirus. Cependant, au cours des derniers jours, le pays a constaté que même certaines personnes qui avaient reçu les deux doses du vaccin avaient été testées positives pour le COVID-19. Ces cas sont appelés infections «de rupture», et si très peu de ces cas sont signalés, ils jettent une ombre sur l’efficacité des vaccins, selon un rapport publié par IE.

Ces infections ont également ajouté à l’hésitation déjà répandue à l’égard des vaccins. Cependant, afin d’instaurer une certaine confiance parmi les gens, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a publié la semaine dernière des données montrant que parmi la population vaccinée de l’Inde, les infections par percées étaient extrêmement rares, avec un taux d’incidence inférieur à 0,05%.

Il est un fait connu qu’aucun vaccin ne peut fournir une protection à 100%, que ce soit pour une maladie quelconque, et par conséquent, des infections révolutionnaires existent pour tous les types de vaccins et les vaccins COVID-19 ne sont pas des exemptions. Le CDC américain a déclaré que si les personnes vaccinées sont beaucoup moins susceptibles d’être infectées, les chances d’infection ne peuvent être exclues.

Il faut généralement deux semaines après la deuxième dose du vaccin pour que l’immunité se construise, et avant cela, les chances d’une personne d’être infectée sont les mêmes que celles d’une personne qui n’a pas été vaccinée. De plus, les variants de virus jouent également un rôle en étant capables de défier la réponse immunitaire et de franchir la barrière fournie par le vaccin, infectant la personne.

Selon les données de l’ICMR jusqu’au 21 avril, le vaccin Covishield avait été administré 11,6 crore fois. Parmi ceux-ci, 10,03 millions de personnes ont reçu la première dose à ce jour, et parmi elles, 17 145 personnes ou 0,02% ont été infectées. D’autre part, sur les 1,57 crore de personnes qui ont également reçu la deuxième dose du vaccin, 5 014 personnes, soit 0,03%, ont été infectées.

Pendant ce temps, 1,1 million de doses de Covaxin ont été administrées jusqu’au 21 avril et 93,56 personnes lakh n’ont reçu que la première dose jusqu’à présent. Parmi ceux-ci, 4 208 personnes, soit 0,04%, ont été infectées. De plus, sur les 17,37 personnes lakh qui ont également reçu la deuxième dose, 695 personnes, soit 0,04%, ont été infectées, indique le rapport.

Le nombre de personnes vaccinées infectées est donc assez faible et on ne sait pas combien de ces personnes ont été infectées quelques jours après avoir reçu la vaccination. De plus, parmi ceux qui ont été vaccinés, il y a des travailleurs de la santé et de première ligne, et ils sont plus susceptibles d’être infectés en raison d’une exposition professionnelle prolongée, a déclaré le directeur général de l’ICMR, le Dr Balram Bhargava. Il a également déclaré qu’un autre facteur contribuant à ces infections pourrait être les souches mutantes à transmission plus rapide.

Une bonne nouvelle, cependant, est que si le vaccin n’offre pas une protection à 100% contre les infections, il protège contre les infections modérées ou sévères ainsi que contre l’hospitalisation. Le rapport a cité le Dr Ashish Bawdekar de l’hôpital KEM basé à Pune, affirmant que la plupart des infections révolutionnaires sont de nature bénigne.

