Les personnes mariées sont moins à risque d’avoir une crise cardiaque que les veufs et les divorcés

27/03/2021 à 00:01 CET

Le réseau familial. Le support sur lequel beaucoup peuvent se reposer paisiblement quand tout va mal, c’est aussi maintenant, selon la science, ce qui permet à beaucoup d’hommes de ne pas subir de crise cardiaque.

Être marié réduit le risque de crise cardiaque.

Ceci est démontré par les dernières recherches menées par la Société européenne de cardiologie, qui ont été présentées à l’ESC Acute CardioVascular Care 2021.

L’étude, qui a utilisé les données du Projet MONICA (Monitoring Trends and Determinants of Cardiovascular Disease) de l’Organisation mondiale de la santé, a cherché la manière dont le «épuisement vital » influence les hommes.

L’épuisement vital, défini par l’auteur de l’étude, le Dr Dmitriy Panov, membre de l’Institut de cytologie et de génétique de Novossibirsk, en Russie, comme «une fatigue excessive, des sentiments de démoralisation et une irritabilité accrue». Une réponse à des problèmes insolubles dans la vie des gens, en particulier lorsqu’ils ne peuvent pas s’adapter à une exposition prolongée à des facteurs de stress psychologiques.

Une situation qui augmente considérablement les chances que les hommes subissent une crise cardiaque, en particulier ceux qui n’ont jamais été mariés, qui sont veufs ou qui ont divorcé.

La recherche indique que 67% des hommes analysés avaient un épuisement vital, 15% avec un niveau très élevé et 52% avec un niveau modéré.

Pour le Dr Dmitriy Panov, «vivre seul signifie moins de soutien social, ce que nous savons de nos études précédentes est un facteur de risque indépendant d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral».

Selon les chiffres révélés par l’étude, les hommes présentant des niveaux d’épuisement vital modérés ou élevés ont un risque presque trois fois plus élevé de subir une crise cardiovasculaire en l’espace de cinq ans, de 2,25 fois en 10 ans et de 2,1 fois plus élevé en quatorze ans. années.

Une analyse, dans laquelle l’inclusion de la variable sur l’état matrimonial montre clairement comment les chances de souffrir d’une crise cardiaque sont réduites en étant marié.

La croissance du nombre de possibilités de souffrir du risque cardiovasculaire augmente chez les hommes qui ne se sont jamais mariés (3,7 options de plus), en passant par ceux qui ont divorcé (4,7 options de plus) et même ceux qui étaient veufs (plus de 7 points) par rapport à ceux qui sont marié.

Ces résultats permettent d’établir un schéma entre désavantage social et épuisement vital qui «doit être pris en compte pour évaluer les risques».

On pourrait le résumer en cela, selon l’étude, c’est bon pour notre cœur que nous nous marions.

La plus grande cause de décès au monde

L’infarctus du myocarde (IM), compris comme «la mort des cellules cardiaques causée par l’ischémie résultant du déséquilibre entre la demande et l’approvisionnement en sang par la circulation coronarienne», suppose déjà la mort, selon les chiffres de la Organisation mondiale de la SANTE, sur plus de sept millions et demi de personnes dans le monde.

Dans le cas de l’Espagne, le chiffre, bien qu’il diminue d’année en année, est resté stable au cours des cinq dernières années, oscillant chaque année autour de quinze mille décès (15932 en 2015/14 521 en 2018), soit près de 32% du nombre total de décès dans le pays.

Notre vie trépidante, le manque de repos et l’état de nos villes cela influence négativement nos cœurs.

Selon le Dr Panov, «les efforts pour améliorer le bien-être et réduire le stress à la maison et au travail peuvent aider à réduire l’épuisement vital. La participation à des groupes communautaires est un moyen d’augmenter le soutien social et d’être moins vulnérable au stress. Parallèlement à un mode de vie sain, ces mesures devraient être bénéfiques pour la santé cardiaque.

La Fondation espagnole du cœur reflète à quel point les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans les pays développés, causant plus de 40% de celles qui surviennent sur le continent européen.

Si nous analysons comment le risque de décès par infarctus du myocarde affecte les hommes et les femmes, il est clair, selon les données du Service de cardiologie de l’hôpital universitaire Vall d’Hebron à Barcelone, que ce sont eux qui sont les plus touchés.

À tel point que les décès chez les femmes doublent le nombre d’hommes décédés d’un infarctus du myocarde.

«18% des femmes ont un risque plus élevé de mourir après une crise cardiaque, un chiffre qui double de 9% des décès chez les hommes», selon Antonia Sambola, experte en santé cardiovasculaire pour femmes au service de cardiologie de la Vall d’Hébron , et qui a dirigé l’étude.

Le temps joue un rôle clé lorsqu’il s’agit d’éviter la mort due à une crise cardiaque et pour le Dr Sambola, cela fait la différence entre les hommes et les femmes puisqu’ils «endurent plus de douleur et minimisent les symptômes».

Là où il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes, c’est en termes de symptômes: une douleur intense dans la poitrine qui peut se refléter dans le bras gauche, en particulier entre eux, dans le cou ou le dos.

Une maladie pour laquelle l’hypertension, le cholestérol, le diabète et le tabac sont les principaux facteurs de risque et dont, selon la Fondation espagnole du cœur, 90% pourraient être évités.

Et c’est que, selon les mots du docteur Alfonso Varela Román, cardiologue au Centre hospitalier universitaire de Saint-Jacques-de-Compostelle, «80% du risque de crise cardiaque peut être éliminé en arrêtant de fumer, avec une activité physique régulière et une alimentation saine. «

Que vous soyez un homme ou une femme, faites du sport au quotidien, mangez sainement et éviter la consommation de ces produits dont nous savons tous qu’ils sont nocifs pour le moteur de notre corps. Et si vous trouvez votre moitié, et que cela vous rend heureux, mariez-vous.