in

23/08/2021 à 18h30 CEST

Seulement en Espagne, entre 3 et 7% des nouveau-nés sont petit pour l’âge gestationnel. Cela se traduit, selon l’Institut national des statistiques, par quelque 27 000 enfants qui sont plus à risque de souffrir de troubles de santé.

L’enfant « petit pour l’âge gestationnel (SGA) » est celui qui est né avec poids et/ou longueur inférieur au 3e percentile ajustée en fonction de son âge gestationnel.

Cela peut vous intéresser : Qu’est-ce que la dysplasie bronchopulmonaire, le risque de bébé prématuré ?

Et ce n’est pas que l’enfant grandit pour être plus petit que ses camarades de classe, car ces enfants frappent généralement le bout droit.

Le vrai problème est qu’un enfant qui était petit pour l’âge gestationnel à la naissance a un risque de maladie cardiovasculaire semblable à ce que l’usage du tabac causerait à l’âge adulte.

De plus, il a une plus grande prédisposition à souffrir troubles métaboliques, neurologiques et de croissance qu’il faut surveiller attentivement.

« En effet, il ne s’agit pas seulement de surveiller la taille ou le poids de l’enfant lorsqu’il grandit. En fait, jusqu’à 80 pour cent des enfants SGA font une croissance de récupération au cours des deux premières années de la vie. Mais les risques cliniques ne disparaissent pas et il est essentiel de maintenir une surveillance tout au long de leur âge pédiatrique, jusqu’à la puberté et l’adolescence », prévient Marta López Capapé, chef de l’unité de suivi multidisciplinaire des enfants SGA à l’hôpital universitaire Sanitas La Moraleja.

« Au début, les parents sont alarmés, mais dès qu’ils voient que l’enfant enregistre le centile normal, ils oublient. Cependant, le risques associés à la naissance SGA elles sont toujours là et peuvent même s’aggraver, si la récupération des valeurs normales a été brutale et rapide », explique le médecin.

Être PEG augmente le risque cardiovasculaire

Ce spécialiste cite une étude récente publiée dans le Journal espagnol d’endocrinologie pédiatrique, qui établit la relation directe entre être un petit enfant pour l’âge gestationnel et avoir une maladie cardiovasculaire.

Pour avoir né avec un poids et une taille inférieurs devient ainsi un risque similaire à l’usage du tabac conduisant à un dysfonctionnement endothélial et plus tard à une maladie coronarienne et/ou à des accidents vasculaires cérébraux.

Bien entendu, cette condition initiale nécessiterait l’ajout d’autres facteurs de risque environnementaux tels que l’obésité, une alimentation riche en graisses saturées, un mode de vie sédentaire, le stress et, bien sûr, le tabac susmentionné, pour finalement générer des maladies cardiovasculaires.

D’où l’importance du suivi et de la prévention à moyen et long terme avec la mise en place de saines habitudes de vie dès le plus jeune âge.

Problèmes dérivés du fait de naître avec un poids et une taille faibles

« Ces enfants peuvent présenter des tableaux cliniques différents. Dès le départ, quand ils sont bébés, ils peuvent souffrir mauvaise tolérance digestive ou hypoglycémie. Dans l’enfance et l’adolescence, ils peuvent présenter un déficit d’attention et une hyperactivité, ainsi qu’une possible détérioration du quotient intellectuel », explique le Dr López Capapé.

“Ils peuvent aussi souffrir d’un syndrome métabolique, avec un taux de cholestérol et une pression artérielle élevés et, à terme, un retard de maturation osseuse combiné à une progression rapide de la puberté qui compromet leur taille adulte”, a expliqué le spécialiste.

C’est pourquoi il est essentiel que les parents soient bien informés et restent vigilants, en plus de garantir un suivi clinique d’un enfant PEG.

Surveillance dès la naissance

Une fois que l’enfant s’adapte au centile, c’est-à-dire que son poids et sa taille se normalisent, la condition d’« enfant de faible poids pour l’âge gestationnel » a tendance à être oubliée.

Pour cette raison, le défi médical pour un suivi adéquat de ce type de patient est remarquable.

« C’est un travail d’équipe auquel nous participons avec des néonatologistes, des endocrinologues, des neurologues et des néphrologues, entre autres. Le protocole de notre unité débute par une évaluation initiale du nouveau-né en consultation de néonatologie et une révision à douze mois au cours de laquelle interviennent le reste des spécialistes », détaille l’expert.

“À partir de là, des révisions seraient faites tous les 2 anss, jusqu’à ce que le mineur atteigne l’âge de 10 ans. Et oui, je reconnais que ce n’est la situation idéale pour aucun parent, mais les bénéfices du suivi sont tellement nombreux ! », affirme le Dr López Capapé.

Les programmes de suivi sont courants dans le domaine des femmes enceintes et même dans la couverture vaccinale des enfants, mais dans le domaine des enfants « de faible poids pour l’âge gestationnel », il n’y a guère de prise de conscience de la nécessité de répondre aux problèmes de santé que ces enfants peuvent rencontrer.

Et le spécialiste prévient que “les risques dont nous parlons sont importants et nous ne pouvons pas les sous-estimer”.

« Principalement parce qu’ils peuvent être traités, comme, par exemple, la petite taille adulte par hormone de croissance; ou des troubles des apprentissages, par une approche neurologique précoce, ou en bref le trouble métabolique, qui peut être combattu par des habitudes saines dès le plus jeune âge », conclut le médecin.