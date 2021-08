par Chris Menahan, Libération de l’information :

Le rédacteur en chef de l’Atlantique, Jeffrey Goldberg, a publié mardi un article de l’ancienne responsable de la sécurité intérieure d’Obama, Juliette Kayyem, appelant à ce que les personnes non vaccinées soient inscrites sur la liste d’interdiction de vol.

“Les personnes non vaccinées appartiennent à la liste d’interdiction de vol”, disait le titre.

Depuis l’Atlantique :

En vol, les personnes vaccinées ne devraient plus porter le fardeau des personnes non vaccinées. La Maison Blanche a rejeté un mandat de vaccin à l’échelle nationale – une suggestion radicale que l’administration Biden ne pourrait pas facilement adopter si elle le voulait – mais une liste d’interdiction de vol pour les adultes non vaccinés est une mesure évidente que le gouvernement fédéral devrait prendre. Cela aidera à limiter le risque de transmission dans les destinations où voyagent des personnes non vaccinées et, en fixant des normes qui restreignent certains privilèges aux personnes vaccinées, contribuera également à augmenter les taux de vaccination stagnants qui empêchent à la fois l’économie et la société de se redresser complètement.

Kayyem a déclaré que priver les gens de leurs droits aidera à « changer les esprits » :

Prendre l’avion n’est pas un droit, et le cas pour le restreindre aux personnes vaccinées est simple : le gouvernement fédéral est la seule entité qui peut réglementer les termes et conditions de la sécurité aérienne. Et bien que les systèmes de filtration de l’air et les exigences en matière de masques rendent la transmission du coronavirus peu probable lors d’un vol de passagers donné, les personnes infectées peuvent le propager lorsqu’elles quittent l’aéroport et enlèvent leur masque. Tout l’intérêt des interdictions de voyager à l’étranger est de freiner les infections dans le pays de destination ; pour se protéger, les États-Unis ont encore de nombreuses restrictions de ce type en place. Au-delà de limiter le flux du virus des points chauds vers le reste du pays, autoriser uniquement les personnes vaccinées sur les vols intérieurs changera également d’avis.

Les sondages suggèrent que les réfractaires au vaccin ont diverses motivations : de véritables inquiétudes concernant les effets secondaires ; scepticisme à l’égard des tirs pas encore entièrement approuvés par la FDA ; une aversion générale pour les vaccins ; un désir de s’en tenir aux libs; une réticence à décider, même maintenant. Dans un récent sondage du New York Times et de la Kaiser Family Foundation, 46% des personnes non vaccinées qui se considèrent dans la catégorie « attendre et voir » ont révélé qu’elles arrêteraient d’attendre si elles pouvaient se faire vacciner par leur médecin personnel. Quarante-quatre pour cent ont convenu que l’approbation complète des vaccins par la FDA les motiverait. Et 41% ont déclaré qu’une interdiction de voyager en avion les rapprocherait de leurs clichés. Fait révélateur, 11% de ceux qui s’opposent catégoriquement à la vaccination seraient également motivés par une interdiction de voyager– un effet plus important pour ces répondants que l’approbation complète de la FDA ou la possibilité de se faire vacciner au cabinet de leur médecin. Plus qu’une autre récitation de statistiques sur les bienfaits des vaccins ou encore un autre appel au bien commun, la privation de mouvement gagnera les sceptiques. Certains Américains non vaccinés dans des régions où les demandeurs de vaccination sont méprisés par leurs pairs peuvent même être heureux d’avoir une excuse pour se protéger.

Le débat public sur le fait de faire de la vaccination une condition préalable aux voyages, à l’emploi et à d’autres activités a décrit cette approche comme des mandats de vaccination, un terme qui, pour les critiques conservateurs, suggère que des personnes non vaccinées sont commandées arbitrairement. Ce qui se passe en réalité, la plupart du temps, c’est que les institutions transfèrent le fardeau aux personnes non vaccinées – leur refusant l’accès à certains espaces, les obligeant à passer des tests COVID-19 réguliers, leur facturant le coût de ces tests.— plutôt que d’imposer à tout le monde des charges plus lourdes. Les Américains ont toujours le choix de ne pas être vaccinés, mais cela signifie renoncer à certains avantages sociétaux. Personne n’a le droit constitutionnel de assister au Roi Lion à Broadway ou travailler chez Disney ou Walmart. Les employeurs et les lieux de divertissement se rendent compte qu’ils peuvent fonctionner plus facilement sans avoir à s’occuper d’employés et de clients non vaccinés. Au milieu d’une crise sanitaire mondiale, les personnes qui défient les directives de santé publique ne sont pas, et ne méritent pas d’être, une classe protégée.

[…] L’administration Biden pourrait donner aux Américains non vaccinés une brève fenêtre pour se faire vacciner. Une règle de voyage entrée en vigueur en octobre couvrirait ceux qui espèrent rendre visite à des parents pendant la saison des vacances. La vérification des vaccins et les exceptions légitimes pour l’âge ou les problèmes de santé préexistants peuvent faire partie des bases de données des compagnies aériennes, tout comme d’autres éléments de sécurité. La dépendance actuelle aux cartes de vaccination papier rend le système maladroit, mais de meilleurs systèmes des secteurs public et privé sont susceptibles d’émerger si les employeurs, les lieux de divertissement et la TSA cherchent tous à vérifier le statut des individus. Certaines personnes peuvent essayer de mentir et de tricher pour contourner une exigence de la TSA, mais la violation des mesures fédérales de sécurité aérienne est généralement un crime.