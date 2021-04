Les personnes souffrant de troubles de l’alimentation en Angleterre se sont vu refuser de l’aide car «  l’IMC n’est pas assez bas  » ⋆ .

Photographie: vm / .

Un nombre croissant de femmes et d’hommes en Angleterre souffrant de troubles de l’alimentation se voient refuser un soutien parce qu’ils ne sont pas considérés comme suffisamment maigres pour le justifier, ont averti un psychiatre de premier plan et d’autres experts dans un briefing partagé avec des ministres.

Dans le contexte d’une multiplication par quatre du nombre de personnes admises à l’hôpital pour des troubles de l’alimentation pendant la pandémie de Covid, les médecins ont déclaré que l’indice de masse corporelle (IMC) était trop souvent utilisé comme une mesure directe pour décider si une personne devrait recevoir un traitement.

Dans certains cas, les femmes n’ont pas reçu de diagnostic de trouble de l’alimentation malgré l’arrêt de leurs règles en raison d’une alimentation excessive ou restrictive.

L’IMC utilise la taille et le poids pour calculer un score de poids santé. Un poids corporel normal est considéré comme compris entre 18,5 et 24,9, et certains médecins considèrent tout ce qui est en dessous de cela comme un signifiant d’un trouble de l’alimentation.

Le Dr Agnes Ayton, présidente de la faculté des troubles de l’alimentation du Collège royal des psychiatres, et la militante de la santé mentale Hope Virgo ont partagé un document d’information avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC), exhortant le financement pour répondre à la demande et «en conséquence directe de une augmentation du nombre et de la gravité »des patients pendant la pandémie. Le journal, consulté par le Guardian, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation significative des troubles de l’alimentation parmi les minorités ethniques et les hommes.

Des inquiétudes ont été soulevées concernant «un état d’urgence» pour les troubles de l’alimentation, selon le document d’information. Les admissions à l’hôpital ont quadruplé au cours de la dernière année sans investissement supplémentaire dans les services hospitaliers spécialisés en troubles de l’alimentation pendant cette période, a-t-il ajouté.

Ayton a déclaré que l’IMC n’était «pas une mesure appropriée pour les troubles de l’alimentation», mais «simplement un moyen de surveiller les symptômes physiques de cette maladie mentale». «Malheureusement, il n’est pas rare que les patients soient exclus des services chroniquement sous-financés en fonction de leur IMC. Cela met les patients désespérés dans une position potentiellement mortelle pour réduire plus de poids afin d’atteindre le seuil pour obtenir de l’aide », a-t-elle déclaré.

Renee McGregor, une diététicienne sportive spécialisée dans les troubles de l’alimentation, qui a traité 300 femmes depuis août, a déclaré que beaucoup «se sont généralement fait dire qu’elles ne pouvaient pas obtenir d’aide. [the] NHS ».

Elle a ajouté: «Nous recevons un grand nombre de femmes qui viennent à notre clinique. Lorsque vous calculez leur IMC, ils se situent dans la fourchette normale, cependant, aucun d’entre eux n’a de règles régulières. Beaucoup ont eu des années de [this] aménorrhée, peut-être en raison d’antécédents alimentaires restrictifs et / ou d’être physiquement très actifs.

«Ils ont souvent essayé de demander du soutien concernant leur manque de règles et la plupart se font dire soit que c’est normal parce qu’ils sont si actifs, soit que la seule option est de continuer [contraceptive] pilule pour aider à relancer leur système reproducteur. »

Les règles peuvent s’arrêter en raison de causes naturelles telles que la grossesse et la ménopause, mais des facteurs liés au mode de vie peuvent également les affecter, notamment l’exercice excessif et le stress. Avoir trop peu ou trop de graisse corporelle, ainsi que des déséquilibres hormonaux, peuvent également retarder ou arrêter les menstruations.

«Lorsque nous travaillons avec ces femmes, nous les regardons de manière holistique, en tenant compte de leur disponibilité énergétique, de leur charge d’entraînement, de leur composition corporelle et aussi de la composition de leur alimentation car elles ont toutes un impact sur le système reproducteur, même si vous sont un poids normal », a déclaré McGregor.

Virgo a déclaré: «Au cours de la dernière année, nous avons vu plus de personnes présenter des troubles de l’alimentation, mais parce que leur IMC n’est apparemment pas assez bas, elles ne sont pas en mesure d’obtenir le soutien dont elles ont vraiment besoin. Non seulement cela perpétue le mythe selon lequel les troubles de l’alimentation sont une question de poids et que vous ne pouvez en avoir que si vous pesez une certaine quantité, mais cela alimente également le trouble de l’alimentation, la compétition, la honte et la culpabilité qu’un individu ressent. Elle a déclaré que «refuser les gens à cause de leur IMC» est «dangereux et coûte des vies».

Un porte-parole du NHS a déclaré: «Les services communautaires de lutte contre les troubles alimentaires du NHS continuent de s’intensifier pendant la pandémie et ont traité 1 700 enfants et jeunes de plus depuis l’année dernière, tandis que le financement des services de santé mentale communautaires continue d’augmenter d’année en année.»

Un porte-parole du DHSC a déclaré que les directives de l’Institut national pour l’excellence de la santé et des soins sont claires: «Les gens ne devraient pas être rejetés pour un traitement uniquement pour des raisons de poids ou d’IMC – et nous attendons des commissaires et des prestataires qu’ils suivent ces directives.» NHS England lance des services d’intervention précoce pour les jeunes souffrant de troubles de l’alimentation, ce qui signifie qu’ils pourraient commencer le traitement dans les deux semaines, ont-ils ajouté.