Les personnes vaccinées détectées avec la variante Omicron ont conseillé l’isolement à domicile: ministre TN

Il est conseillé aux personnes atteintes de la variante Omicron de Covid-19 et ayant reçu deux doses de vaccination d’être isolées à domicile et le ministère de la Santé a publié les directives nécessaires à cet égard, a déclaré mardi le ministre du Tamil Nadu, Ma Subramanian.

Lundi, le nombre de cas Omicron au Tamil Nadu était de 121.

Après avoir inauguré un centre Covid-19 Siddha dans la ville, Subramanian a déclaré que les patients touchés par la variante Omicron et ayant reçu deux doses de vaccin sont avisés de l’isolement à domicile et peuvent recevoir un traitement à domicile.

« Après avoir reçu un traitement pendant cinq jours, les tests RT-PCR seront à nouveau effectués et s’ils sont négatifs, ils pourront faire leur travail de routine », a-t-il déclaré aux journalistes.

Subramanian a déclaré que, à l’instar de l’initiative du gouvernement de l’année dernière pour traiter les patients de Covid-19 à l’aide de médecines traditionnelles indiennes, un centre Siddha pour traiter les individus de Covid-19 a été inauguré dans la ville aujourd’hui.

« L’année dernière, 79 centres qui offriraient des traitements de médecine traditionnelle indienne ont été ouverts au profit de 28 808 personnes… Aujourd’hui, nous avons inauguré un établissement de 41 lits à la suite de l’augmentation des nouvelles infections à Covid-19 », a-t-il déclaré.

Le ministre a déclaré que des centres de dépistage qui offriraient des conseils aux patients de Covid-19 ont été mis en place dans 22 endroits à Chennai. « Seize centres de dépistage sont actuellement opérationnels… Une équipe médicale a été nommée dans chacun des centres qui offrira des conseils aux personnes qui les contactent par téléphone », a-t-il déclaré.

Subramanian a déclaré que 3 32 493 enfants âgés de 15 à 18 ans avaient reçu le vaccin contre le covid lundi. Le lecteur a été officiellement inauguré par le ministre en chef MK Staline.

« Il y a environ 33,46 lakh d’enfants éligibles pour recevoir la vaccination. Nous avons 27 lakh vaccins en stock », a-t-il déclaré.

À une question, il a déclaré que les cliniques Amma lancées par le précédent gouvernement AIADMK étaient fermées depuis qu’elles avaient été lancées en tant qu’initiative « temporaire ». Les services de ceux qui étaient engagés dans la clinique Amma ont été étendus et ils seront impliqués dans les services de soins de Covid-19, a ajouté le ministre.

