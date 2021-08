Les personnes vaccinées doivent-elles s’inquiéter du long Covid ?

Au cours des derniers mois, des experts et des responsables ont tenté de préparer le monde à un avenir dans lequel Covid-19 est là pour rester. Ils prédisent que les vaccins élimineront dans l’ensemble le virus. Il y aura encore quelques cas de maladie grave et de décès, mais le coronavirus sera réduit au niveau d’une grippe saisonnière – une maladie dont nous serions bien mieux sans, mais suffisamment bénigne pour ne pas fermer la société pour la combattre ce.

Mais cette vision optimiste a toujours laissé ouverte une grande question : qu’en est-il du long Covid ?

Le Covid-19 est surtout connu pour provoquer une maladie aiguë, allant de la toux et de la fièvre à l’hospitalisation et au décès. Mais dans certains cas, il semble provoquer des complications à plus long terme, notamment des difficultés respiratoires, de la fatigue et un brouillard cérébral, bien que les effets varient d’une personne à l’autre. Alors que Covid-19 se résout généralement en quelques semaines, un long Covid peut durer au moins des mois après une infection.

“Sans traitement, nous avons vu des personnes qui sont tombées malades en février ou mars 2020 et sont toujours malades et toujours extrêmement affaiblies”, m’a dit David Putrino, qui a traité de longs patients Covid au Mount Sinai Health System à New York.

Ces complications à long terme ne sont pas propres au coronavirus ; d’autres virus, y compris la grippe saisonnière, provoquent également des symptômes à long terme, parfois même similaires. Mais comme de plus en plus de personnes ont été infectées par le coronavirus, et plus ont par la suite développé un long Covid, les problèmes à long terme ont reçu plus d’attention.

Alors même dans le contexte d’un monde post-vaccin, est-ce que le long Covid rend le coronavirus trop dangereux à vivre ? Le monde peut-il vraiment le traiter comme une maladie au niveau de la grippe s’il cause des problèmes débilitants à long terme pour beaucoup ?

La vérité est qu’il y a encore beaucoup de choses sur le long Covid que nous ne savons tout simplement pas. Nous ne savons pas ce qui le cause, ni pourquoi certaines personnes semblent développer de longs symptômes de Covid alors que d’autres ne le font pas. Nous ne savons pas avec beaucoup de précision combien de temps Covid se produit. Nous ne savons pas comment les variantes du virus, y compris le delta, ont modifié le risque. Nous ne savons même pas si tous les cas considérés comme longs de Covid sont en réalité causés par le coronavirus.

Nous ne savons pas non plus grand-chose sur les cas de percée parmi les personnes vaccinées conduisant à un long Covid, bien que nous sachions qu’il y a eu quelques cas. Les vaccins aident très probablement à prévenir le long Covid en réduisant à la fois la probabilité d’infection et la gravité de la maladie, qui sont toutes deux associées à des complications à long terme. “Si vous n’êtes pas infecté par Covid, vous n’allez pas rester longtemps Covid”, a déclaré Putrino.

Toute cette incertitude rend difficile toute déclaration radicale sur le long Covid. Mais sur la base de mes conversations avec des experts, le mieux que nous puissions dire est quelque chose comme ceci : Long Covid est relativement rare, surtout chez les personnes vaccinées. Il deviendra probablement plus rare avec le temps, d’autant plus que de plus en plus de personnes se feront vacciner et que la population en général développera des défenses immunitaires plus fortes contre le coronavirus.

« L’espoir est qu’au fil du temps, à mesure que de plus en plus de variantes émergent, à mesure que nous recevons de plus en plus de vaccins de rappel, [and] au fur et à mesure que notre corps s’habitue à produire des anticorps contre ce type de virus, nous allons voir des cas de longue durée de Covid réduire – au point que ce n’est plus vraiment une chose », a déclaré Putrino. Mais il a mis en garde: «Ce sont des conjectures. Nous ne savons pas avec certitude.

Il est donc utile de voir le long Covid à travers deux lentilles : quelles sont les perspectives en ce moment, en août 2021, et à quoi cela pourrait ressembler dans quelques mois ou quelques années. À quel point vous devriez être inquiet aujourd’hui si vous êtes vacciné dépend, comme beaucoup de choses pendant la pandémie, de votre propre tolérance au risque. Mais à long terme, il y a des signes d’espoir.

À quoi ressemble la durée de Covid maintenant

Il y a certaines choses sur le long Covid que nous savons. C’est un véritable problème médical, bien que ses symptômes, sa gravité et sa durée varient d’une personne à l’autre. Ces symptômes ne sont pas permanents dans tous les cas – potentiellement aucun d’entre eux – mais ils peuvent durer un an ou plus. Et certains traitements, qui font partie d’un domaine médical naissant et en pleine croissance, peuvent potentiellement réduire la durée des symptômes.

La plupart des cas de Covid-19 ne conduisent pas à un long Covid. Les données limitées jusqu’à présent suggèrent que 10 à 25% des adultes infectés par Covid-19 pourraient développer un long Covid (bien que les experts conseillent beaucoup de prudence dans l’interprétation de ces chiffres car les données ici ne sont pas de grande qualité).

Bien que nous ne sachions pas ce qui cause le long Covid, il existe certaines théories – toutes spéculatives pour le moment. Une possibilité est que des réservoirs persistants du virus ou des fragments de celui-ci continuent de faire des ravages dans le corps. Un autre est que le long Covid fait partie du processus de guérison du corps après avoir combattu le coronavirus. Encore un autre est que, parce que le virus du SRAS-CoV-2 est nouveau pour l’homme, il peut entraîner une réaction excessive de longue durée du système immunitaire.

Une inconnue majeure est de savoir si tous les longs cas de Covid détectés sont même causés par le coronavirus, étant donné que certaines des personnes qui présentent des symptômes à long terme sont négatives pour Covid-19 et les anticorps associés. Les experts ne nient pas que les symptômes sont réels, mais il est également possible que des circonstances psychosociales ou d’autres agents pathogènes soient à l’origine de certains cas.

« Le problème est que nous en savons très peu sur la fréquence à laquelle les infections percées conduisent à un long Covid » —Akiko Iwasaki

De nombreux virus, comme la grippe saisonnière, peuvent provoquer des symptômes chez les long-courriers. Une étude dans Pathogens a suggéré que certains longs cas de Covid pourraient être dus à des réactivations du virus d’Epstein-Barr qui provoque la mononucléose. (Quand j’étais au lycée, j’ai perdu des mois à cause de la fatigue à cause d’une mono récurrente.) Ainsi, certaines personnes se présentant au cabinet du médecin avec un long Covid pourraient avoir une « grippe longue », une mono ou une autre maladie entièrement. “C’est difficile à dire”, a reconnu Putrino.

Long Covid reste une menace unique en ce moment pour deux raisons : il y a encore beaucoup de coronavirus là-bas, alors que le pays fait face à une récente vague entraînée par la variante delta. Et par rapport aux agents pathogènes comme la grippe, moins de personnes ont des défenses immunitaires construites contre le virus, augmentant probablement les chances de développer Covid-19 puis long Covid par rapport au risque de souffrir de complications à long terme de la grippe.

La bonne nouvelle : ces risques peuvent être atténués avec des vaccins.

Les vaccins ont réduit les chances d’être infecté par le coronavirus en premier lieu. Dans la mesure où les cas longs de Covid sont causés par le virus, cela signifie moins de cas de long Covid. La variante delta et l’efficacité décroissante ont compliqué cela, augmentant le risque que quelqu’un soit infecté par le virus même après la vaccination – nécessitant potentiellement des injections de rappel. Mais les vaccins offrent toujours une certaine protection contre le risque d’infection.

Les vaccins offrent également une protection contre les maladies graves. Cette protection a jusqu’à présent résisté à la variante delta et malgré les inquiétudes quant à l’efficacité décroissante : plusieurs études ont montré que les vaccins sont toujours efficaces à environ 90 % contre l’hospitalisation ou pire, à la fois pendant la propagation du delta et des mois après l’administration des injections. Une étude récente des Centers for Disease Control and Prevention a révélé que les personnes non vaccinées sont 29 fois plus susceptibles d’être hospitalisées avec Covid-19 que les personnes entièrement vaccinées.

C’est particulièrement important car le long Covid semble également beaucoup plus susceptible de se développer chez les personnes qui ont eu des cas graves de Covid-19. Une étude analysant les demandes de soins de santé privés, menée par l’organisation à but non lucratif FAIR Health, a révélé que les patients hospitalisés de Covid-19 étaient presque deux fois plus susceptibles que les patients qui n’étaient pas hospitalisés mais qui présentaient des symptômes de développer des « conditions post-Covid ». Les patients sans symptômes étaient encore moins susceptibles de développer des affections à plus long terme que ceux présentant des symptômes, bien que cela se soit produit dans certains cas.

Une femme attend devant un centre de vaccination à Terlizzi, en Italie. Les risques de longue durée de Covid peuvent être atténués avec des vaccins.NurPhoto via .

Donc, dans la mesure où les vaccins vous rendent moins susceptible de tomber malade en premier lieu, et beaucoup moins susceptible de tomber gravement malade si vous tombez malade, ils réduisent vos chances de contracter longtemps Covid. Si vous tombez malade, cependant, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas.

Certaines infections révolutionnaires peuvent conduire à un long Covid, comme l’a révélé une étude du New England Journal of Medicine sur le suivi des travailleurs de la santé israéliens. Mais cette étude a également révélé que la prévalence globale était faible : parmi près de 1 500 agents de santé entièrement vaccinés qui ont été exposés au coronavirus ou qui présentaient des symptômes connexes, seulement sept des 39 infections à percée ont signalé des symptômes persistants après plus de six semaines.

Pourtant, c’est une estimation d’une petite étude portant sur une période de temps quelque peu étroite. “Le problème est que nous savons très peu de choses sur la fréquence à laquelle les infections à percées conduisent à un long Covid”, m’a dit Akiko Iwasaki, immunologiste à la Yale School of Medicine.

Peut-être que le mieux que l’on puisse dire est que les vaccins aident probablement, probablement de manière significative, mais on ne sait pas à quel point. Compte tenu de cela et de la propagation de la variante delta, certains experts disent qu’il est logique que ceux qui s’inquiètent de la longue durée de Covid restent prudents et atténuent l’exposition même après avoir reçu le vaccin, du moins pour le moment.

À quoi pourrait ressembler la durée de Covid dans le futur

À l’avenir, il y a quelques raisons d’espérer un long Covid.

D’une part, la pandémie de Covid-19 prendra fin. Grâce à la vaccination, à une infection naturelle ou aux deux, la population continuera à développer une immunité contre le coronavirus. Au fil du temps, cette accumulation deviendra un rempart contre le SRAS-CoV-2 – un rempart qui n’empêchera peut-être pas entièrement le virus de se propager (les experts s’attendent à ce que le virus devienne plutôt endémique, ce qui signifie qu’il continuera de circuler à mesure que des maladies comme le rhume et la grippe le font ), mais réduira au moins le nombre d’infections et surtout réduira les conséquences les plus graves, comme les hospitalisations et les décès.

Ces défenses au niveau de la population se traduiront par moins d’infections et des maladies moins graves, ce qui se traduira tous deux par moins de cas de long Covid au fil du temps.

Putrino a offert une possibilité optimiste, bien que spéculative: si le long Covid est causé par une réaction excessive d’un système immunitaire non développé à un nouveau coronavirus, alors l’accumulation constante de l’immunité et l’exposition continue au virus au fil du temps pourraient aider à réduire le risque de long Covid . Dans ce cas, les incidents restants de Covid-19 alors que le virus devient endémique peuvent être moins susceptibles de conduire à un long Covid.

“Nous devons nous concentrer sur un peu plus de patience”, a expliqué Putrino. « Un an et demi, c’est long. Mais en termes de temps qu’il faut à notre corps pour changer et s’adapter aux choses, c’est un laps de temps très court.

Un patient Covid-19 à l’unité de pneumologie d’un hôpital de Paris, France. Christophe Archambault/. via .

Nous espérons également en apprendre beaucoup plus sur le long Covid à l’avenir. Cela peut aider à la prévention, comme des techniques ou des traitements pour empêcher le Covid-19 de conduire à un long Covid. Cela pourrait également aider au traitement du long Covid, en réduisant potentiellement sa gravité ou sa durée. (Cela nécessitera de prendre le long Covid au sérieux – quelque chose que les communautés médicales et de recherche n’ont pas fait dans le passé avec les « long-courriers » traitant d’autres maladies.)

Au fil du temps, une pandémie en déclin et le risque réduit de contracter le Covid-19 pourraient nous aider à vivre avec le virus, y compris avec la possibilité d’un long Covid. Tout comme les gens ont appris à vivre avec la grippe et les conséquences graves qu’elle peut entraîner (y compris des complications de santé à long terme et des dizaines de milliers de décès par an aux États-Unis), les gens apprendront aussi à vivre avec un Covid-19 qui est affaibli par les vaccins et l’immunité naturelle.

Tout comme c’est le cas avec la grippe, différentes personnes ont des tolérances au risque différentes. Certaines personnes peuvent choisir de sortir moins pendant les périodes où les cas augmentent, de continuer à porter des masques ou de rechercher des injections de rappel. D’autres peuvent décider que les faibles risques de complications après avoir reçu un vaccin, s’ils décident même de se faire vacciner, sont suffisamment tolérables pour continuer à vivre normalement, même lorsque les cas augmentent au sein de leur communauté. Beaucoup tomberont entre les deux.

“Certaines personnes feront tout leur possible pour prévenir leur risque, et d’autres ne s’inquiéteront pas autant”, m’a dit Céline Gounder, épidémiologiste à l’Université de New York. «Ça va dépendre de la personne.»

Ainsi, la solution au long Covid peut ressembler beaucoup aux autres choses effrayantes et incertaines de la pandémie, des variantes aux cas révolutionnaires: il n’y a pas d’option parfaite, mais le mieux que nous puissions faire est de faire vacciner autant de personnes que possible pour vaincre le coronavirus — et réduisent considérablement le risque de Covid long — même s’il n’est jamais vraiment éliminé.