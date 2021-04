Les perspectives de batterie à long terme de QS Stock se maintiendront

La plupart des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) se négocient bien en dessous de leurs sommets. QuantumScape (NYSE:QS) est l’exception. Si les investisseurs ont ignoré la montée en puissance massive de décembre 2020 qui a propulsé l’action QS à un sommet de 132,73 $, la SPAC a une tendance constante.

Les investisseurs ont soif de fournisseurs de composants de véhicules électriques (VE). Les entreprises qui proposent des innovations en matière de batteries de VE seront les meilleures. Les investissements dans QuantumScape sont un vote de confiance pour l’entreprise de batteries.

L’investissement Volkswagen augmente le stock de QS

QS a annoncé avoir rencontré Volkswagen (OTCMKTS:VWAGY) étape technique le 31 mars. Cela déclenche un paiement d’étape de VW. La deuxième et dernière clôture récompensera QS avec 100 millions de dollars supplémentaires de VW. L’investissement de 100 millions de dollars donnera à l’entreprise les liquidités supplémentaires nécessaires à l’entreprise en croissance. Le PDG Jagdeep Singh a déclaré: «Nous sommes impatients de travailler ensemble pour intégrer la technologie des batteries lithium-métal à l’état solide dans la production de masse industrialisée.

Les investisseurs qui hésitent à investir dans une nouvelle société n’ayant pas de produit voudront éviter les actions QS. Pourtant, l’accord VW-QS réduit considérablement les incertitudes. L’entreprise automobile a besoin de la batterie. C’est un élément clé de sa stratégie EV.

Le virage EV de VW est ambitieux. Il souhaite que les véhicules à batterie représentent 70% des ventes européennes et 50% aux États-Unis et en Chine.

Le fossé de QuantumScape

QuantumScape est un leader dans le développement de batteries lithium-métal à semi-conducteurs de nouvelle génération. Il a des plans ambitieux pour révolutionner l’industrie des batteries EV. Il a passé dix années secrètes à développer le produit. En décembre 2020, QS a organisé un appel vidéo pour présenter les performances de la batterie. La société a déclaré que ses cellules à poche monocouche pouvaient se charger à 80% de leur capacité en seulement 15 minutes.

Aucune des batteries au lithium des véhicules électriques actuels ne se charge aussi rapidement. Puisqu’il n’y a pas de formation de dendrite, QS n’a pas besoin de ralentir lors de la charge.

En 2019, des formations de dendrites ont provoqué des pénuries de batteries dans Tesla (NASDAQ:TSLA) VE. À l’inverse, un ancien ingénieur de Tesla a déclaré que «les batteries à semi-conducteurs sont un faux espoir». Les experts continueront à argumenter sur les mérites des perspectives de QuantumScape, étant donné que QS a compris comment stocker plus d’énergie en poids et en volume sans renoncer à sa durabilité. L’utilisation de matériaux céramiques qui résistent à la formation de dendrites donne à QS un fossé solide.

Pour l’instant, le marché ne panique pas face aux avancées de QuantumScape. Nio (NYSE:NIO) a le partage de batterie comme solution de contournement de service. Cela réduit le prix de ses véhicules électriques et offre à ses clients une solution de remplacement de batterie prête à l’emploi. Les évaluations de Tesla n’ont pas non plus beaucoup changé.

Opportunité

L’infrastructure massive de 2 billions de dollars et le plan de relance du président Joe Biden ont ravivé l’intérêt des investisseurs pour les véhicules électriques. Le plan comprend des investissements d’une valeur de 174 milliards de dollars dans des initiatives de VE.

En plus d’investir dans des actions TSLA ou NIO, les investisseurs peuvent Détentions de points de charge (NYSE:CHPT) ou alors Chargement clignotant (NASDAQ:BLNK). La batterie disponible dans le commerce de QuantumScape est encore dans quelques années. Les investisseurs impatients peuvent envisager des sociétés de bornes de recharge à court terme. Mais la couverture continue des perspectives de QS au cours des prochaines années devrait attirer les investisseurs.

L’entreprise agira comme une action de biotechnologie sur les marchés. Tout comme les actionnaires attendent les résultats cliniques, ils devront attendre patiemment que QS mette un produit sur le marché.

Les experts ont déclaré que le marché des véhicules électriques est sur le point de réaliser des ventes record en 2021. Les consommateurs ont une grande variété de choix. Ajoutez la promesse du gouvernement d’électrifier les automobiles et la demande de batteries de véhicules électriques augmentera. Au moment où QuantumScape aura un produit sur le marché, il aura des milliards de dollars de précommandes.

La plupart des SPAC perdront de l’argent pour les investisseurs. Les actions QS vont à l’encontre de la tendance. Les marchés ont une forte demande pour les entreprises proposant des solutions d’énergie propre. La batterie EV est dans les premières phases de forte croissance pour les prochaines années.

