Les perspectives de Bitcoin dépendent du rapport sur l’inflation aux États-Unis | Invezz

Después de una caída de precios de dos dígitos la semana pasada, la trayectoria alcista inmediata de Bitcoin (BTC/USD) se ha debilitado y sus perspectivas se determinarán una vez que se publique el informe de inflación de EE.UU. Esto ocurrirá el 14 de septembre. Le top crypto par capitalisation boursière a chuté de 11% la semaine dernière. Depuis mai, il s’agit de la plus forte baisse en une seule semaine, a rapporté Coindesk.

Étant donné que la structure des prix de Bitcoin est désormais similaire à celle qui a suivi la forte baisse d’avril, les experts craignent une baisse encore plus importante. Si le chiffre de l’IPC américain pour août est supérieur à 5% par an, une vente massive pourrait se matérialiser. Cela pourrait accélérer les plans de la Réserve fédérale visant à commencer à réduire ses achats d’actifs, dans le but de stimuler la liquidité.

Les craintes de réduction ont causé la dernière grande baisse des prix

À la mi-mai, Bitcoin a perdu 28 000 $ en valeur après que l’IPC ait atteint un sommet de trois ans. Les inquiétudes concernant l’impact environnemental négatif de l’exploitation minière et la répression de la Chine sur l’exploitation minière ont encore aggravé les circonstances. QCP Capital a commenté :

“L’inflation reste la clé, comme d’habitude, en particulier lorsque les effets de base prendront fin et que les impressions de l’IPC commenceront à refléter la véritable image annuelle de la Fed. On peut dire que le pire des effets de base a déjà suivi son cours. Si l’inflation reste au-dessus de 5% à partir de maintenant, les faucons commenceront sûrement à exprimer leur inquiétude.

Cela commence déjà. Certains membres de la Fed ont indiqué leur volonté de commencer la réduction à partir de cette année. Cependant, les observateurs craignent qu’une éventuelle réduction n’entraîne une baisse de la liquidité en dollars au quatrième trimestre. Après la levée du plafond de la dette, le Trésor pourrait commencer à émettre davantage d’obligations pour reconstituer son TGA, ce qui coïncidera avec la perte de liquidité. Le gouvernement pourrait également atteindre le plafond de la dette au dernier trimestre de l’année parce qu’il n’a pas d’argent. Les analystes de Nordea Bank ont ​​déclaré :

«Le Trésor américain devrait reconstituer rapidement le solde de trésorerie après une suspension du plafond de la dette, car le nouveau« seuil de rentabilité »de la TGA semble avoisiner les 800 milliards de dollars. Il s’agit d’un retrait net de liquidité de près de 600 milliards de dollars par rapport au scénario actuel, ce qui ne peut être considéré comme une bonne nouvelle pour l’appétit pour le risque. »

