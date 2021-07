Les perspectives de croissance de l’immobilier commercial semblent prometteuses au second semestre 2021

La demande de portefeuilles de bureaux ou de portefeuilles commerciaux dispersés augmentera grâce à une tendance à la consolidation et à l’expansion des bureaux satellites suivant le modèle hub and spoke.

La deuxième vague de pandémie – comme la première vague – a frappé à la fois le marché du logement et le marché de l’immobilier commercial ces derniers mois. Cependant, son impact a été limité car les développeurs étaient mieux préparés cette fois. Heureusement, avec la baisse des cas de Covid, les ventes résidentielles ont recommencé à augmenter, et parallèlement à cela, l’immobilier commercial a également commencé à montrer des signes de reprise.

L’immobilier commercial, en effet, prend de l’ampleur dans les principales villes du pays, porté par les secteurs IT/ITeS. Selon un récent rapport de JLL, l’absorption nette de bureaux en Inde s’élevait à 4,39 millions de pieds carrés au deuxième trimestre, montrant une croissance de 32 % en glissement annuel dans les grandes villes. «Compte tenu des fermetures strictes à l’échelle nationale à travers le pays au deuxième trimestre, l’absorption nette a chuté de 16% par rapport au trimestre précédent. Cependant, la baisse d’un trimestre à l’autre était inférieure aux 61% enregistrés au cours de la même période l’année dernière lorsque la première vague de la pandémie a frappé, montrant une meilleure résilience du marché », note le rapport.

Un rapport d’Anarock indique que 7 400 baux de bureaux de 90 millions de pieds carrés doivent être renouvelés dans les 6 premières villes en 2021. C’est parce que de nombreuses entreprises informatiques sont en pleine vague d’embauche au milieu de l’accélération de leurs activités globales après la pandémie. «Cela est finalement de bon augure pour la demande globale d’espaces de bureaux en 2022 et 2023, lorsque nous pourrions assister à un retour progressif à la normale associé à la nouvelle main-d’œuvre ajoutée. Les secteurs IT/ITeS sont parmi les principaux moteurs de l’activité globale de location dans les principales villes. L’embauche en masse par ces entreprises influencera la demande de grands espaces de bureaux de qualité », indique le rapport.

De plus, à l’instar des sentiments futurs des acteurs du secteur immobilier, les perspectives du marché des bureaux commerciaux ont également été progressives au deuxième trimestre 2021, à la fois pour le crédit-bail et la location, selon la 29e édition de Knight Frank-FICCI-NAREDCO Real Estate Sentiment Index Q2 2021 Après avoir surmonté l’accalmie induite par le verrouillage au deuxième trimestre, les bureaux ont commencé à rouvrir dans toutes les villes. Portés par la levée des blocages et l’assouplissement des restrictions de mobilité depuis juin, les parties prenantes s’attendent à une reprise de l’activité du marché des bureaux au cours des six prochains mois.

« La demande de portefeuilles de bureaux ou de portefeuilles commerciaux dispersés augmentera grâce à une tendance à la consolidation et à l’expansion des bureaux satellites suivant le modèle hub and spoke », a déclaré le Dr Niranjan Hiranandani, président national de NAREDCO et directeur général du groupe Hiranandani.

Une majorité de développeurs sont actuellement optimistes sur les perspectives de croissance du marché commercial.

« En 2021, le marché du crédit-bail de Delhi-NCR devrait croître de 20 à 25 %, la majorité de l’activité ayant lieu au second semestre. La demande devrait être tirée par les utilisateurs de la technologie, du BFSI, du conseil et de la fabrication. La région de Delhi-NCR dispose d’un pipeline d’approvisionnement de 8,5 millions de pieds carrés, Gurugram en terminera probablement plus de la moitié et Noida le reste », a déclaré Sachin Gawri, fondateur et PDG de Rise Infraventures Ltd.

L’augmentation des heures d’ouverture des centres commerciaux à plusieurs endroits, la résurrection de la demande d’aliments et de boissons et l’augmentation des dépenses ont tous contribué à la reprise rapide qui a commencé après le troisième trimestre de 2020. En raison de ses possibilités de croissance et de ses rendements économiques garantis, l’immobilier commercial peut continuer à être le choix préféré des investisseurs.

« Depuis un an, en particulier après Covid 2020, nous avons assisté à un énorme bond de la demande de projets commerciaux à Noida. Et encore une fois en 2021. Après les premiers chocs d’avril et de mai, l’activité économique dans tous les secteurs a commencé à se renforcer en juin 2021, en raison de la baisse des infections et des assouplissements modestes des blocages, qui sont tous deux essentiels pour stimuler l’emploi et la stabilité des revenus. Le fait que les gens aient commencé à se tourner vers l’immobilier pour stabiliser leur situation financière est une source d’optimisme », déclare Ajendra Vikram Singh, vice-président des ventes, Spectrum Metro.

L’immobilier commercial s’avère être une option d’investissement beaucoup plus tentante pour les investisseurs individuels et institutionnels. Les entrées de capitaux privés sur le marché commercial ont augmenté. Selon une analyse de Savills, le premier semestre de 2021 a vu environ 41 % des entrées d’investissement observées au cours de l’année 2020, ce qui indique que la confiance des investisseurs est toujours élevée.

« La première moitié de 2021 a vu la location de bureaux traîner à son plus bas niveau en six ans. Cependant, avec l’augmentation de la couverture vaccinale et le retour progressif de l’activité économique à la normale, le second semestre s’annonce prometteur pour le segment des bureaux et celui de la vente au détail. Les PE ont montré un vif intérêt pour le segment des bureaux et des commerces, signalant ainsi une stabilité de cette classe d’actifs à l’avenir. Bien qu’un renversement immédiat de la demande à l’avenir soit peu probable, les niveaux d’inoccupation devraient baisser au cours des prochains trimestres à mesure que les bureaux physiques reprendront et que les visiteurs affluent vers les centres commerciaux. Des rapports récents ont suggéré l’intention des consommateurs d’augmenter les dépenses discrétionnaires », déclare Siddharth Katyal, directeur (Planification et stratégie), Omaxe Ltd.

Même si 2021 n’est peut-être pas à l’abri des effets pandémiques, les bases d’une reprise sectorielle ont déjà été posées.

« Les récentes inscriptions de FPI indiennes devraient stimuler la capacité et le désir des promoteurs de créer davantage de propriétés commerciales, entraînant une augmentation des entrées de liquidités dans la classe d’actifs immobiliers commerciaux. Les recouvrements de baux existants sont restés en grande partie intacts, sans difficulté significative à recouvrer les loyers facturés. La situation après ce déverrouillage est différente puisque les bureaux continueront de fonctionner après la vaccination, et ils seront plus susceptibles de suivre le protocole COVID pour éviter de nouvelles interruptions d’activité. En conséquence, nous prévoyons une forte activité de location au cours des six derniers mois de l’année », a déclaré Uddhav Poddar, MD, Bhumika Group.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.